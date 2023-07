Kluczowy mecz dla reprezentacji Polski na Euro. Znakomite wieści!

Trwają mistrzostwa Europy do lat 19. Wśród ośmiu najlepszych drużyn jest reprezentacja Polski, która trafiła do grupy A z Maltą (gospodarz turnieju - red.), Portugalią oraz Włochami. Kadra prowadzona przez Marcina Brosza zaczęła rywalizację od porażki 0:2 z Portugalią. "Polakom nie można zarzucić braku chęci czy odwagi. Znacznie bardziej brakowało im precyzji, zgrania i pomysłu na zawiązanie akcji. Bramki tracili natomiast po indywidualnych błędach" - napisał Dawid Szymczak, dziennikarz Sport.pl.

Portugalia blisko awansu do półfinału ME. Włosi kończyli mecz w osłabieniu

W drugiej kolejce fazy grupowej doszło do hitu pomiędzy Portugalią a Włochami, czyli jednymi z faworytów do wygrania mistrzostw Europy. Włosi prowadzili 1:0 od szóstej minuty po rzucie rożnym. Luis Hasa dośrodkował piłkę w głąb pola karnego, a sytuację wykorzystał Luca Lipani. Spotkanie było dosyć wyrównane, a gol wyrównujący padł dopiero w 35. minucie. Portugalczycy weszli w pole karne, a Rodrigo Ribeiro uprzedził wychodzącego z bramki Davide Mastrantonio.

Sytuacja Włochów znacznie się pogorszyła, gdy w 44. minucie z boiska wyleciał Lipani. Zawodnik Genoi trafił jednego z rywali łokciem w twarz, za co zobaczył drugą żółtą kartkę. To oznaczało, że w drugiej połowie Włosi skupią się na grze z kontrataku, a Portugalia będzie kontrolowała przebieg spotkania. I tak faktycznie było. W 57. minucie Portugalczycy prowadzili 2:1, gdy Ribeiro zagrał do Gustavo Sa, a gracz Famalicao znakomicie uderzył prostym podbiciem.

W 68. minucie było już 3:1. Hugo Felix dośrodkował z rzutu rożnego, a Gabriel Bras wygrał walkę o pozycję i strzelił drugiego gola na turnieju. Wcześniej defensor Porto zdobył bramkę w starciu z Polską. W końcówce spotkania, konkretniej w 88. minucie, gola strzelił Felix, a trzy minuty później Joao Goncalves oszukał obrońcę balansem ciała i sprytnym strzałem pokonał Mastrantonio.

Tak wysoka wygrana Portugalii jest dobrą informacją dla reprezentacji Polski, która zagra o godz. 21:15 z Maltą. W przypadku zwycięstwa biało-czerwoni zachowają szanse na awans do półfinału. Najlepiej byłoby też wygrać z tą kadrą wyżej, niż zrobili to Włosi (4:0 - red.).