Polski talent na zakręcie. Zmienia klub

Białek w Wolfsburgu rozegrał łącznie 36 spotkań, ale były to epizody. Tylko dwa razy spędził na boisku więcej niż 45 minut. Przełożyło się to łącznie na dwie bramki Polaka w Bundeslidze. W międzyczasie zerwał też więzadła krzyżowe. Nie dziwi więc, że choć Wolfsburg wiązał z nim duże nadzieje, to postanowił dać mu szansę wykazać się w innym środowisku.

Polski talent zostanie wypożyczony z Wolfsburga do Belgii

Prawie cały poprzedni sezon Białek spędził na wypożyczeniu do holenderskiego Vitesse. Młodzieżowy reprezentant Polski w końcu miał okazję złapać rytm meczowy. Zagrał 26 spotkań, w których strzelił sześć bramek i zanotował dwie asysty. Jego forma była wystarczająco dobra, żeby przekonać tamtejszego szkoleniowca. Od kiedy trafił do klubu, ominęło go tylko pięć meczów.

Okazuje się, że było to jednak zbyt mało, by przekonać do swojej osoby sztab szkoleniowy w Wolfsburgu i Polak znów zostanie wypożyczony. Białek ma trafić do belgijskiego KAS Eupen. O tym, że tak się stanie poinformował belgijski dziennikarz Sacha Tavolieri.

"Polski napastnik Bartosz Białek z Wolfsburga zostanie wypożyczony na jeden sezon bez opcji kupna do KAS Eupen do końca sezonu. Umowa zawarta" - napisał w mediach społecznościowych.

Brak opcji wykupu wskazywałby na to, że Wolfsburg wciąż wiąże nadzieje z polskim napastnikiem, który pokazał się z bardzo dobrej strony w sezonie 2019/20, gdy w barwach Zagłębia Lubin wypracował łącznie 14 bramek. Jego umowa z niemieckim klubem wygasa w czerwcu przyszłego roku. Na razie brakuje jednak informacji, żeby miało dojść do jej przedłużenia.

KAS Eupen poprzedni sezon zakończyło na 15. miejscu w lidze belgijskiej. Klub, do którego trafi Białek, był jednym z najgorszych w stawce pod każdym względem, ale w szczególności w grze defensywnej. W 34 spotkaniach stracił aż 75 bramek. Drużynie udało się jednak wywalczyć utrzymanie.