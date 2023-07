Polski klub stoi na skraju bankructwa. Jest coraz gorzej. "Doszliśmy do ściany"

Wisła Sandomierz stoi na skraju bankructwa. We wtorek zarząd klubu podał się do dymisji, a nowych władz na ten moment nie widać. Nie wiadomo, czy zespół przystąpi do rozgrywek IV ligi. "Nie widzimy możliwości dalszego funkcjonowania klubu w tej formie i w tych realiach. My swoje siły już wyczerpaliśmy" - poinformowano w mediach społecznościowych.

