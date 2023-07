Córka Mourinho przebiła wszystkie. To nie mieści się w głowie

Na słynnych ściankach goszczą sporadycznie i pozostają w cieniu sławnych ojców. Kiedy jednak niektóre z nich pojawią się na salonach, oczy wszystkich skierowane są właśnie na nie. Mowa o pełnoletnich córkach gwiazd piłki nożnej. Media zwykle rozpisują się na temat ich matek, a one schodzą na drugi plan. W przeszłości córki znanych postaci ze świata piłkarskiego widziały, jak ich ojcowie zarabiali grube miliony za bieganie za piłką na boisku i one też chciały tyle zarabiać. Okazuje się, że kobiety znalazły ciekawe sposoby na zarobienie pokaźnej kwoty.

Matilde Mourinho zwyciężyła w rankingu, opracowanym przez dziennik "The Sun".

Brytyjski dziennik "The Sun" przygotował zestawienie najbogatszych córek gwiazd futbolu. Przede wszystkim niemałym szokiem jest, że ranking zwyciężyła Matilde Mourinho, córka Jose Mourinho. Z jej Instagramu dowiadujemy się, że obecnie mieszka w Londynie. 27-latka pomimo dostępu do dużych pieniędzy jest naturalna, a salony upiększające omija szerokim łukiem. Córka słynnego Portugalczyka sprzedaje własną linię biżuterii, która cieszy się ogromną popularnością. Jej marka działa pod nazwą "Matilde.jewellery". Za jej produkty trzeba słono zapłacić. Średnia cena jednego wyrobu wynosi 2150 funtów, czyli około 11 312 tysięcy złotych. Natomiast jej zarobki szacowane są na trzy miliony funtów. - Wygląda na to, że Jose Mourinho nie jest jedynym "Special One" w rodzinie. Jego córka zrobiła furorę prowadząc własną firmę - skomentował dziennik "The Sun".

W przeszłości odwiecznym rywalem Jose Mourinho był Pep Guardiola. Ich rywalizacja toczyła się zarówno na boisku, jak i na konferencjach prasowych. W związku z tym, w zestawieniu przygotowanym przez brytyjski dziennik, nie mogło zabraknąć jego córki, Marii Guardioli. Jej zarobki są szacowane na dwa miliony funtów. 22-latka część swoich przychodów czerpie z Instagrama, gdzie promuje produkty firm, z którymi współpracuje. Spełnia się także w roli modelki, a jej konto na Instagramie obserwuje 700 tysięcy internautów. - Jest odnoszącą sukcesy modelką i influencerką, która jest popularna na całym świecie i mogłaby z łatwością zarobić 2 miliony funtów w ciągu roku - podsumował dziennik "The Sun".

Na takim samym poziomie oszacowano zarobki Dalmy Maradony, która jest córką nieżyjącego już Diego Armando Maradony. Kobieta jest najstarszą córką gwiazd futbolu, której przychody zostały wzięte pod uwagę. Argentynka spełnia się w roli aktorki. W pierwszym serialu zagrała w wieku zaledwie dziewięciu lat.

Lista najbogatszych córek gwiazd piłki nożnej wg The Sun: