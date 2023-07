Legenda ekstraklasy na bezrobociu. Zbiera oferty i trenuje z trzecioligowcem

Michał Kucharzyk w 2020 roku wrócił do Ekstraklasy zamieniając Urał Jekaterynburg na Pogoń Szczecin. Przez trzy sezony rozegrał 79 meczów i strzelił 12 goli, ale jego kontrakt nie został przedłużony. W poprzednim sezonie był jedynie rezerwowym i zagrał 13 razy. 32-latek od 1 lipca oficjalnie pozostaje bez klubu i czeka na oferty kontraktu. W czwartek 6 lipca rozpoczął treningu z zespołem z trzeciej ligi.

Michał Kucharczyk trenuje ze swoim pierwszym klubem. Czeka na oferty

Dziewięciokrotny reprezentant Polski rozpoczął przygotowania do kolejnego sezonu z trzecioligowym Świtem Nowy Dwór Mazowiecki, w którym zaczynał karierę. Dowiadujemy się o tym z oficjalnej strony internetowej klubu."Na pierwszych zajęciach pojawiła się także grupa zawodników testowanych i Akademii Piłkarskiej Świtu. Gościnnie ze Świtem trenował Michał Kucharczyk, który uporał się już z kontuzją i w pełni zdrów rozpoczął przygotowania. Pierwszy sparing nowodworzanie rozegrają 15 lipca z Pelikanem Łowicz" - czytamy.

Nie wiadomo, czy Kucharczyk zagra w pierwszym sparingu Świtu, ale niemal pewne jest, że nie ma zamiaru zostawać w klubie. Portal Meczyki.pl informuje, że zawodnik nie może narzekać na brak ofert z zagranicznych zespołów.

32-latek otrzymał "konkretną" ofertę od AS Ethnikos Achnas. Drużyna, która w tym sezonie będzie beniaminkiem ligi cypryjskiej, ma być zdeterminowana, by sprowadzić skrzydłowego. Nie jest to jedyna oferta zza granicy, ponieważ Kucharczykiem zainteresowane są również kluby z Azji. Przejście do jednego z nich miałoby zapewnić mu znacznie wyższe zarobki niż na Cyprze.

Michał Kucharczyk ma za sobą 312 meczów w ekstraklasie, a także pięć mistrzostw kraju i sześć wygranych w Pucharze Polski w barwach Legii Warszawa. Ponadto zagrał dziewięć razy w reprezentacji Polski, w której debiutował w meczu z Mołdawią w lutym 2011 roku. Jedyną bramkę w kadrze zdobył przeciwko Norwegii w meczu towarzyskim w 2014 roku.