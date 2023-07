Nie wierzą w przyszłość Lewandowskiego. Brutalna ocena. "Koniec blisko"

Amerykański serwis internetowy ESPN opublikował ranking najlepszych napastników świata. Piąte pozycja należy do Roberta Lewandowskiego, co nie jest w żaden sposób kontrowersyjne. W uzasadnieniu do takiego uplasowania Polaka napisano jednak sporo gorzkich słów na temat przyszłości "Lewego".

3 Youtube - @FCBarcelona Otwórz galerię Na Gazeta.pl