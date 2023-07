Jedna europejska liga oberwie najbardziej. Saudyjczycy lubią najlepszy "towar"

- Saudyjczycy przejęli golfa, wielkie walki bokserskie, a teraz chcą przejąć futbol - twierdzi Jamie Carragher, piłkarski ekspert, niegdyś zawodnik Liverpoolu i reprezentacji Anglii. I się nie myli. Po tym, jak wspierany przez arabski fundusz LIV Golf najpierw wojował, a potem zawarł sojusz z największą ligą golfa na świecie, po tym jak u Saudyjczyków już odbywają się i wciąż planowane są największe walki pięściarzy, teraz świat ma oglądać saudyjski futbol. Cel? Rzucić wyzwanie Premier League.

REKLAMA

Zobacz wideo Ronaldo bohaterem, Krychowiak załamany. Kulisy meczu w Arabii Saudyjskiej

Liga saudyjska na poziomie włoskiej Serie C. Na razie

Z tą myślą na razie trudno się oswoić, ale nie wypada się z niej śmiać. Saudyjczycy mają plan i pieniądze. Już w najbliższych latach chcą uczynić Saudi Professional League (SPL) jedną z 10 najlepszych lig na świecie. Mają podnieść jej jakość, zwiększyć przychody i międzynarodowe zainteresowanie. Pracy w teorii jest sporo, bo w rankingu Twenty First Group Saudi Pro League jest dziś na 58. miejscu na świecie. Czyli w okolicach włoskiej Serie C - trzeciego poziomu w Italii.

Ale czy Cristiano Ronaldo, który jeszcze w zeszłym roku chciał grać o europejskie trofea, przeszedłby do włoskiej Serie C? Do zbliżonej poziomem ligi saudyjskiej powędrował. Jak się szybko okazało nie on jeden. Kuszeni rekordowymi wypłatami dołączyli Karim Benzema, N'Golo Kante, Ruben Neves, Kalidou Koulibaly, Edoaurd Mendy, a lista będzie się powiększać z tygodnia na tydzień. - Kiedy Arabia Saudyjska zdecyduje, że chce coś zrobić, robi to po swojemu. Celem jest sprowadzenie w ciągu najbliższych 12 miesięcy od 20 do 25 dobrych graczy - uważa Adam Crafton, dziennikarz "The Athletic" zajmujący się azjatycką piłką.

Saudyjczycy idą po trupach do celu. 500 mld dolarów. "Prowadzę każdego jak niewolnika"

Dwadzieścia nazwisk dla kilku najmocniejszych klubów w jeden sezon to sporo. Przypomnijmy, że finansowane przez państwo - a dokładnie przez państwowy fundusz inwestycyjny (Public Invest Fund) - są obecnie cztery kluby: Al-Ittihad, Al-Ahli, Al-Nassr, i Al-Hilal. Niewykluczone, że do tego dojdą kolejne. Taka wymiana futbolowych przeciętniaków na piłkarskie gwiazdy (1/4 piłkarzy ligi to i tak Brazylijczycy) poprawia poziom, a międzynarodowe zainteresowanie kibiców zwiększa natychmiastowo. Już teraz Al Hilal (w którym przecież nie gra ani Ronaldo, ani Benzema) jest jednym z 10 najczęściej obserwowanych klubów na Twitterze na świecie.

Przychody dla Saudyjczyków to na razie sprawa drugorzędna. O tym, że przy takich wydatkach kluby mają na siebie zarabiać, nikt nie mówi. - To, co obserwujemy w saudyjskiej piłce nożnej – i ogólnie w Arabii Saudyjskiej – to jest krajowy program rozwoju tej dyscypliny bez oszczędzania pieniędzy - zauważa Simon Chadwick, profesor sportu i ekonomii geopolitycznej w SKEMA Business School.

Promocja i wybielanie się przez sport (tzw. sportswashing) to niejedyny cel, o który chodzi w zdobywaniu przez Saudyjczyków futbolowych szczytów. Są nimi też promocja na arenie międzynarodowej i - jak określił to James Dorsey, wykładowca na Uniwersytecie w Singapurze - chęć stania się jednym z najważniejszych graczy drugiego poziomu w globalnej polityce. Jest w tym też element tworzenia zdrowszego społeczeństwa, zachęcania młodych do ruchu. Arabia Saudyjska ma wysokie wskaźniki otyłości i cukrzycy. To też element tworzenia szczęśliwego społeczeństwa, znak, że w konserwatywnym niegdyś kraju zachodzą zmiany. Saudyjczycy - co podkreślają eksperci - lubią piłkę, żyją futbolem i coraz chętniej odwiedzają ligowe stadiony (wzrost o kilkanaście procent). Po wygranej na mundialu ich reprezentacji z Argentyną król Salman ibn Abd al-Aziz Al Su'ud ogłosił święto państwowe i dzień wolny. Ponieważ w Arabii 65 procent populacji ma mniej niż 30 lat, ta państwowa narracja o wielkim sporcie trafia na podatny grunt. Do tego dochodzą jeszcze zapędy Saudyjczyków o wielkich imprezach u siebie. Te też niedawno wydawały się bajką, ale skoro pustynne państwo w 2029 roku zorganizuje azjatyckie zimowe igrzyska olimpijskie, a w tym roku będzie gospodarzem klubowych mistrzostw świata, to dlaczego w następnej dekadzie ma nie dostać piłkarskiego mundialu, na którym zapewne wystąpi jeszcze silniejsza niż obecnie reprezentacja kraju?

Chińczycy chcieli budować, Saudyjczycy chcą kupować

Wielka wizja saudyjskiego futbolu brzmi znajomo, bo niecałą dekadę temu podobnie starali się działać Chińczycy. Tyle że oni chcieli wielki futbol budować. Piąć się po drabinie przez dekady. Zaplanowali budowę 60 tysięcy boisk, 20 tysięcy centrów treningowych, chcieli przygotować do pracy sześć tysięcy trenerów. Sięgali po tych, którzy w świecie przekazywania piłkarskiej wiedzy wydawali się postaciami pierwszoplanowymi. Do pracy w Chinach udali się m.in.: Luiz Felipe Scolari, Marcello Lippi, Sven-Goran Eriksson, Felix Magath, Manuel Pellegrini, Andre Villas-Boas, Fabio Capello, Rafa Benitez, Fabio Cannavaro, Bernd Schuster, Paulo Bento, Paulo Sousa. Chińczycy najpierw mieli podbić Azję, z klubami i reprezentacją, a do 2050 roku zorganizować i wygrać mundial.

Saudyjczycy też powoli starają się sprowadzać do siebie trenerskich specjalistów (ostatnio znów ściągnęli Jorge Jesusa), ale kształceniem i wychowywaniem przyszłych gwiazd nie czarują. Oni te gwiazdy kupują i sięgają wysoko. Zdecydowanie wyżej niż Chińczycy. A może mają lepszą siłę przebicia? Na sprowadzenie Oscara, Hulka, Alexa Teixeiry, Paulinho czy Jacksona Martineza kluby chińskiej Super League łącznie wydały 240 mln euro. Nigdy nie pozyskały jednak piłkarza na poziomie Ronaldo czy Benzemy. A 200 mln dol. w Arabii pochłania sama pensja CR7. Drugie tyle, a nawet więcej, inkasuje Francuz.

"Psychopata bez empatii" ruszył w samotną podróż. Arabia Saudyjska ma ukryte cele

Pragnienie wielkiego chińskiego futbolu okazało się efemerydą, bo trwało zaledwie kilka lat, a z perspektywy czasu cały projekt można określić też mianem chińskiego bubla. Chińczycy uznali, że futbol będą budować spokojniej i bez fajerwerków, a szastanie pieniędzmi dla obcokrajowców nie jest w ich stylu. To natomiast styl saudyjski. W Arabii za wielką wizją futbolu stoi samo państwo, które ma zdecydowanie większe środki na inwestycje i większą potrzebę umacniania kolejnej gałęzi, która będzie pokazywała jego siłę, wzbudzała podziw i cieszyła obywateli.

Saudyjczycy biorą najlepszy piłkarski towar, ale wszystkiego kupić się nie da

To dlatego wypowiadane siedem lat temu słowa Arsena Wengera czy Antonio Conte należałoby delikatnie uaktualnić. Pierwszy stwierdził, że "Premier League musi się martwić, bo Chiny mogą zwabić każdego gracza z Europy", drugi ostrzegał, że "rynek chiński jest zagrożeniem dla wszystkich". Te słowa są aktualne, jeśli Chiny zamienimy na Arabię Saudyjską i dodamy więcej dramaturgii. Dramaturgii, bo to jednak precedens, iż kluby piłkarskie stają się własnością państwa lub osoby działającej w imieniu państwa. Tak jest teraz w kilku przypadkach w SPL, a może też w Anglii? O tym, że wiara, iż Saudyjczycy nie maczali palców w kupnie Newcastle, to "rozciąganie łatwowierności do granic możliwości", pisaliśmy w tym miejscu.

Informowaliśmy też, że niedawno Premier League poprosiła o wyjaśnienia działaczy Chelsea. Ci wytransferowali do saudyjskich klubów już trzech graczy, a medialne doniesienia mówią o kolejnych. Zaczęto zatem sprawdzać, czy właściciel londyńczyków Todd Boehly nie ma aktualnie powiązań z Arabią Saudyjską, bo przecież kiedyś PIF (Państwowy Fundusz Inwestycyjny Arabii Saudyjskiej) inwestował w jego interesy. Chelsea zapewniała jednak, że takich związków nie ma, sprawę zamknięto.

Ci, którzy nie lubią szukać sensacji, zakładają, że Premier League jest dla Saudyjczyków smacznym kąskiem, bo to tu można dostać - mówiąc brzydko – najlepszy futbolowy towar. Trudno się zatem dziwić, że w obecnym okienku najwięcej piłkarzy sprowadzonych do SPL jest z Wysp Brytyjskich. Saudyjczycy robią teraz Anglikom to, co Premier League przez lata czy dekady robiła innym ligom. Wykupywała najlepszych, przebijała ich pensje, czyli rozdawała futbolowe karty dzięki pokaźnemu portfelowi. Z perspektywy Francji, Niemiec, Hiszpanii czy Włoch to Anglia była Arabią.

Dla zobrazowania sytuacji: wydatki brutto Premier League w styczniowym okienku transferowym według danych Deloitte wyniosły 815 mln funtów, podczas gdy pozostałe cztery najmocniejsze ligi wydały na graczy łącznie 220 milionów. W ostatnich latach to Premier League szczyciła się trzema z czterech najlepiej zarabiających klubów w Europie, koncentrowała piłkarskie talenty, drażniła rozrzutnością, "kolonizowała" inne drużyny, wypożyczając tam setki swoich graczy, a do sprawdzania dopływu zagranicznego kapitału podchodziła w sposób raczej luźny.

Gwiazda weźmie urlop. Jego klub pojedzie do Rosji. "Nie ma powodu, aby postępować inaczej"

Oczywiście przy tym wszystkim jest też brytyjska kultura piłki trwająca od wieku, a nie kilkunastu lat (bo od tylu zawodową ligą jest SPL), miłość do bycia ze swą drużyną na dobre i na złe. Stadiony, na które nie trzeba zachęcać i kombinować, by ktoś przychodził, bo zwykle i tak jest tam komplet. Premier League może więc obawiać się SPL i pewnie trochę przez nią pocierpi, ale nie będą to zadrapania prowadzące do ciężkich ran. Nawet jeśli po 30-latkach Saudyjczycy zaczną bić się o Erlinga Haalanda i jemu podobnych to wszystkiego i wszystkich w piłce nie kupią, a futbolowych surowców w kraju nagle nie odkryją. Nie będą szkolili piłkarzy tak jak Francuzi, nie będą mieli takich trenerów jak Włosi czy Portugalczycy, takiej historii i pasji futbolu jak Anglicy, czy porządku i samodyscypliny i zasad jak Niemcy.

- Czy Saudi Pro League może stać się czołową ligą azjatycką? - zastanawia się na łamach "The Athletic" Tim Crow, były dyrektor międzynarodowej agencji marketingu sportowego Synergy. - Tak - odpowiedział bez wahania. - Czy ma szansę pokonać czołowe ligi europejskie? Nie - dodaje równie szybko.