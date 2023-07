Bayern złamał zasady rynku transferowego? To może go słono kosztować

Harry Kane to łakomy kąsek na rynku transferowym, ale opłacenie takiej transakcji nie jest możliwe dla wszystkich. Napastnik londyńskiego Tottenhamu to światowa czołówka, napastnik gwarantujący bramki, jakże potrzeby w zespołach marzących o dużych sukcesach. Do tego grona zaliczany jest Bayern Monachium, który próbuje odbudować pozycję dominatora na krajowym i europejskim rynku.

Od czasu Lewandowskiego w Bayernie na pozycji napastnika istnieje zapotrzebowanie, a Kane idealnie wpasowałby się w filozofię gry Thomasa Tuchela. Przeszkodą nie są finanse, już w pierwszej ofercie monachijczycy zadeklarowali 70 milionów euro. Została ona odrzucona, ale później nadeszły kolejne, jeszcze bardziej okazałe.

Harry Kane w Bayernie Monachium? Jest jedna, ale za to duża przeszkoda

Na przeszkodzie do zmiany barw klubowych Kane'a, póki co stoi głównie menadżer angielskiej drużyny Daniel Levy. Nie zamierza on pozwolić na odejście Kane'owi, nawet jeśli na stole leżałoby sto milionów euro. Wszystko za sprawą prywatnej niechęci działacza do Bayernu. Chodzić ma o pogwałcenie nieformalnych zasad w stosunkach pomiędzy klubami.

Levy jest przekonany, że Bayern przez długi czas rozmawiał z Kanem i żadna ze stron nie poinformowała o tym obecnych pracodawców piłkarza. Na spotkaniach tych ponoć uzgodniono już wstępne warunki indywidualnego kontraktu Anglika w Niemczech. Wygląda na to, że sprzedaż Kane'a będzie możliwa za kwotę większą niż sto milionów, o ile w ogóle do tego dojdzie.

Dziennikarze "Sport Bild" zajmujący się sagą transferową Kane'a próbowali skontaktować się z Levym, ale ten niechęcią pała najwyraźniej także do niemieckich mediów. Odmówił bowiem wszelkiego komentarza.