Legendarny Batistuta przyłapany. Szokujące doniesienia o dzieciach i niepełnosprawnych

Gabriel Batistuta, zanim nastała epoka Leo Messiego, był najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Argentyny, zdobywając w jej barwach 56 trafień. Choć przed laty dostarczał mnóstwo powodów do radości, teraz jest na cenzurowanym. Wszystko przez skandaliczne praktyki, jakich ma dopuszczać się względem swoich pracowników.

Tak pracuje się na latyfundiach Batistuty. "Opłakane warunki"

Jak informuje "Mundo Deportivo", Batistuta po zakończeniu piłkarskiej kariery zarabia na życie jako właściciel ogromnych posiadłości ziemskich w rodzinnej Argentynie. Jego pracownicy zajmują się przede wszystkim hodowlą bydła. Okazało się, że były piłkarz oferuje skandaliczne warunki zatrudnienia.

Anonimowy donos w tej sprawie otrzymał Jose Voytenco, sekretarz generalnego argentyńskiego Związku Pracowników Wiejskich i Dokerów. Po przeprowadzeniu kontroli zarzuca byłemu napastnikowi, że wykorzystuje ludzi niepełnosprawnych, wypłaca pensję poniżej minimalnego wynagrodzenia oraz zmusza do darmowych nadgodzin. Poza tym warunki, w jakich się u niego pracuje, nie spełniają podstawowych norm bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Na polu, które znajduje się w prowincji Santa Fe, znajdziemy pracowników wyzyskiwanych, słabo opłacanych, w opłakanych warunkach. To naprawdę przykuło naszą uwagę. Najpierw nie mogliśmy dostać się do pól, a kiedy już tam dotarliśmy, znaleźliśmy tych nieszczęśników. To oburzające, co można zobaczyć wewnątrz ferm bydła pana Batistuty - relacjonował na antenie argentyńskiego Radia 10 Voytenco.

Batistuta wyzyskiwał dzieci i niepełnosprawnych. "Protokoły już sporządzone"

W trakcie kontroli wyszło także na jaw, że w pracy wykorzystywane są nawet osoby niepełnosprawne i dzieci. Pracownicy często przez długie godziny nie mają zapewnionego posiłku ani nawet wody. - Warunki pracy są zerowe. W zakresie dostępu do łazienki i wody pitnej wszystko jest źle. Protokoły już zostały sporządzone i teraz należy dokonać odpowiednich wypisów - dodał sekretarz.

Wygląda na to, że Batistuta będzie miał z tego powodu problemy prawne. Niestety tego typu praktyki są w Argentynie na porządku dziennym. Voytenco twierdzi, że podobne warunki, jak u Batistuty, panują w ok. 70 proc. tamtejszych gospodarstw trudniących się hodowlą bydła.

Gabriel Batistuta z argentyńską kadrą dwa razy wygrał turniej Copa America i raz Puchar Konfederacji. Występował w klubach takich jak Newell’s Old Boys, River Plate i Boca Juniors, a także we Włoszech - we Fiorentinie, Romie i Interze.