Żałosne zachowanie gwiazdy. Próbował oszukać cały świat [WIDEO]

W środę 5 lipca reprezentacja Hiszpanii pewnie pokonała Ukrainę 5:1 w półfinale mistrzostw Europy U21, chociaż przegrywała 0:1. Niezłe spotkanie rozegrał pomocnik hiszpańskiej kadry Alex Baena, ale to nie z asysty przy golu Oihana Sanceta zapamiętają go kibice. Kilka miesięcy temu wyzywał rywala, a tym razem pokazał najgorszą, możliwą symulację.

Gorzej się nie dało. Alex Baena skompromitował się podczas meczu Hiszpania - Ukraina na Euro U21

Reprezentacja Hiszpanii rozgrywa bardzo dobry turniej Euro U21 w Rumunii i Gruzji i w środę walczyła z Ukrainą o awans do finału. Finalnie rewelacja turnieju nie dała rady hiszpańskiej kadrze napakowanej gwiazdami i uległa 1:5. Starcie w pierwszej połowie przyniosło wynik 2:1, ale w końcówce doszło do kuriozalnej sytuacji.

W 42. minucie gry w powietrzu o piłkę walczyli napastnik Ukrainy Daniło Sikan i pomocnik Hiszpanii Alex Baena. Zawodnicy zderzyli się, a Hiszpan padł na murawę, jak rażony prądem i trzymał się za twarz, sugerując, że tam został uderzony. Następnie Baena turlał się po murawie, nadal chowając twarz w dłoniach.

Z powtórki wynika jednak, że sytuacja to nic innego, jak fatalna symulka pomocnika Villarrealu. Ewidentnie obaj zawodnicy zderzyli się, ale Sikan trącił rywala jedynie w bark. Widać także, że Baena bezmyślnie złapał się za twarz już po starciu i próbował tym samym wymusić na arbitrze żółtą kartkę dla rywala. W tej sytuacji to jednak on powinien otrzymać upomnienie za symulowanie faulu w iście żałosny sposób. Finalnie arbiter nie zdecydował się na upomnienie dla żadnego z piłkarzy, więc Baena skompromitował się i nawet nie osiągnął celu. "Okropny człowiek" - podsumował sytuację jeden z użytkowników Twittera.

Reprezentacja Hiszpanii z Baeną w składzie w finale zmierzy się z Anglią, która 3:0 ograła Izrael. Mecz zaplanowano na sobotę 8 lipca o godzinie 18:00.

Alex Baena szerszej publiczności dał się poznać podczas kwietniowego meczu Villarrealu z Realem Madryt w ramach rozgrywek La Liga. Pomocnik podczas spotkania miał obrażać Federico Valverde i jego rodzinę, a Urugwajczyk na parkingu po meczu odpłacił mu się bezpardonowym atakiem i bójka. Baena zgłosił sprawę na policję, a Valverde ma zostać zawieszony przez La Liga na cztery lub pięć meczów kolejnego sezonu.