Ten transfer Beckhama doprowadził jego żonę do łez. Wszystko się posypało przez jeden telefon

David Beckham to prawdziwa legenda Manchesteru United, jednak mało kto wie, że pierwszą młodzieżową drużyną Anglika był Tottenham. W 1993 roku pomocnik dołączył do pierwszego zespołu "Czerwonych Diabłów", w którym występował przez prawie 10 lat. To właśnie wtedy piłkarz poznał swoją przyszłą żonę - Victorię. W 2003 roku po zawodnika zgłosił się wielki Real Madryt, dlatego para została zmuszona do przeprowadzki na Półwysep Iberyjski. Jak się okazało, nie była to ostatnia zmiana miejsca zamieszkania słynnej rodziny Beckhamów.

Oszałamiający transfer Beckhama sprzed lat. Victoria zalała się łzami

Po czterech latach gry w zespole "Królewskich" David Beckham w 2009 roku przeniósł się do amerykańskiego LA Galaxy, z którego kilkukrotnie był wypożyczany do Milanu. Tułaczka środowego pomocnika ciągnęła się aż do zimowego okna transferowego z 2013 roku, kiedy po piłkarza zgłosiło się Paris-Saint Germain. Po latach Beckham zdradził kulisy przenosin do Paryża, które wcale nie były kolorowe.

- Gdy opuszczałem Los Angeles, po raz pierwszy Victoria mogła wybrać miejsce, do którego się przeprowadzimy, ponieważ wcześniej rodzina musiała przeprowadzać się za mną. Zdecydowała, że przeniesiemy się z powrotem do Londynu, gdzie ma swoją firmę. W drodze powrotnej do Anglii zadzwonił mój telefon i był to prezes PSG. Kiedy musiałem to wyjaśnić Victorii, wybuchnęła płaczem, ponieważ najwyraźniej czuła, że po całym tym czasie ma mnie z powrotem - powiedział David Beckham, cytowany przez "The Sun".

- Mimo to wiedziała, że zaproponowano mi szansę zdobycia kolejnego trofeum. Jest niesamowitą kobietą. Nie sądzę, żebym spotkał kogoś, kto pracuje tak ciężko jak ona. Jest oddana nie tylko naszej rodzinie, ale także swojemu biznesowi. Odnosi wiele sukcesów, które zawdzięcza ciężkiej pracy przez lata - dodał angielski piłkarz.

Co prawda Beckham zagrał w PSG tylko pół sezonu, występując w 14 meczach, jednak może pochwalić się zdobyciem mistrzostwa Francji. Po latach były piłkarz United wrócił do Stanów Zjednoczonych w roli szefa nowo założonego klubu Inter Miami, do którego niedawno dołączył Lionel Messi.