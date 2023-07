Messi to za mało. Inter Miami poluje dalej. Chcą upadłą gwiazdę Realu

Inter Miami w ostatnim czasie przypuścił bardzo mocną ofensywę transferową. Drużyna występująca w amerykańskiej MLS na początku czerwca chwaliła się podpisaniem kontraktu z Leo Messim. Później do klubu dołączył Sergio Busquets, który po dwóch latach przerwy ponownie zagra z argentyńskim napastnikiem w jednej drużynie. Kolejne doniesienia potwierdzają, że zespół z Miami planuje zbudować iście gwiazdorski skład.

Eden Hazard może zagrać u boku Messiego. Wszystko zależy od Belga

Według medialnych doniesień Inter prowadzi rozmowy z kolejnymi zawodnikami, znanymi z gry w FC Barcelonie. Mowa o m.in. Jordim Albie oraz Andresie Inieście, który 1 lipca rozegrał ostatni mecz w barwach Vissel Kobe i pozostaje bez klubu.

Z najnowszych informacji Relevo wynika, że działacze drużyny z Miami zamierzają powalczyć też o innego doskonale znanego zawodnika z Europy. Chodzi o Edena Hazarda, który po rozwiązaniu kontraktu z Realem Madryt pozostaje bez klubu. Belg nie podjął jeszcze decyzji w sprawie przyszłości i obecnie przebywa z rodziną na wakacjach.

Inter nie jest jedynym zespołem, który widziałby Hazadra w swoich szeregach. Wcześniej mówiło się o tym, że może on dołączyć do belgijskiego RWD Molenbeek. Klub ten wywalczył awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w kraju, a w jego barwach gra młodszy brat 32-latka, Kylian.

Hazard dołączył do Realu w 2019, kiedy madrycki klub zapłacił Chelsea za Belga aż 115 milionów euro. Choć był to jeden z najdroższych transferów w historii, napastnik zawiódł oczekiwania działaczy i kibiców. Większość czasu spędzał na leczeniu kolejnych urazów, a gdy już pojawiał się na boisku, nie przypominał piłkarza klasy światowej, jakim był za czasów gry w Londynie.

W poprzednim sezonie Hazard zaprezentował się w barwach Realu jedynie w 10 spotkaniach, w których zdobył jedną bramkę i zanotował dwie asysty. Spędził na murawie zaledwie 392 minuty.