Stadion kultowego polskiego klubu przestał istnieć. Teraz stoi tu Biedronka

Za kilka tygodni Ruch Radzionków będzie obchodził 104. rocznicę powstania klubu. Obchody nie zapowiadają się jednak zbyt hucznie. Drużyna nieprzerwanie od 2019 roku gra na poziomie czwartoligowym i niewiele wskazuje na to, żeby miało się to niebawem zmienić. Zespół zanotował olbrzymi zjazd - jeszcze na początku XXI wieku występował na boiskach ekstraklasy i przeżywał swój najlepszy czas.

Ruch Radzionków gra na piątym szczeblu rozgrywkowym. A jeszcze niedawno była ekstraklasa

XXI wiek to prawdziwy rollercoaster dla kibiców Ruchu Radzionków. Jeszcze nieco ponad 20 lat temu klub regularnie można było oglądać w ekstraklasie, a piłkarze z Radzionkowa odnosili także sukcesy w Pucharze Polski. W sezonie 1997/98 dotarli do ćwierćfinału rozgrywek, a rok później ukończyli zmagania ligowe na szóstym miejscu. Z roku na rok było już jednak coraz gorzej. W 2001 roku drużyna spadła z ekstraklasy i nie wróciła do niej do dnia dzisiejszego.

Najbliżej powrotu do najwyższej klasy rozgrywkowej Ruch był w sezonach 2010/11 oraz 2011/12, kiedy to występował w I lidze. Oba sezony zakończył na dziewiątym miejscu. Jednak po zakończeniu zmagań w 2012 roku zespół został wycofany i w kolejnym sezonie nie przystąpił do rozgrywek. Wrócił po roku, jednak od III ligi. Nie pograł w niej zbyt długo - rok 2014 przyniósł spadek na piąty poziom rozgrywkowy. Łącznie w ciągu ostatnich dziesięciu sezonów zespół z Radzionkowa aż osiem spędził na tym szczeblu. To pokazuje prawdziwy zjazd klubu w porównaniu do początku tego stulecia.

Ruch Radzionków w XXI wieku:

2000/01 - 16. miejsce w ekstraklasie, spadek do II ligi

2001/02 - 8. miejsce w II lidze

2002/03 - 16. miejsce w II lidze, spadek do III ligi

2003/04 - 7. miejsce w III lidze

2004/05 - 4. miejsce w III lidze

2005/06 - 14. miejsce w III lidze, spadek do IV ligi

2006/07 - 1. miejsce w IV lidze, przegrany baraż o III ligę

2007/08 - 2. miejsce w IV lidze, po sezonie reforma rozgrywek - IV liga zmienia się w III ligę

2008/09 - 1. miejsce w III lidze, awans do II ligi

2009/10 - 1. miejsce w II lidze, awans do I ligi

2010/11 - 9. miejsce w I lidze

2011/12 - 9. miejsce w I lidze, wycofanie zespołu

2012/13 - zespół nie przystąpił do rozgrywek

2013/14 - 4. miejsce w grupie spadkowej III ligi, spadek do IV ligi

2014/15 - 1. miejsce w IV lidze, przegrane baraże o III ligę

2015/16 - 2. miejsce w IV lidze

2016/17 - 2. miejsce w IV lidze

2017/18 - 1. miejsce w IV lidze, awans do III ligi po barażach

2018/19 - 16. miejsce w III lidze, spadek do IV ligi

2019/20 - 5. miejsce w IV lidze

2020/21 - 4. miejsce w IV lidze

2021/22 - 2. miejsce w IV lidze

2022/23 - 9. miejsce w IV lidze

Niebywała historia stadionu Ruchu Radzionków. Dziś stoi tam galeria handlowa

Jeszcze ciekawsza jest historia stadionu Ruchu Radzionków, który otwarto dokładnie 50 lat temu - latem 1973 roku. Obiekt mieścił się przy ul. Narutowicza 11 w Radzionkowie, a jego otwarcie było bardzo huczne. Pojawili się na nim najważniejsi politycy z regionu, a także Jan Kulpiński, ówczesny minister górnictwa i energetyki. Podczas wydarzenia grała orkiestra górnicza, a najważniejszym osobom na płycie boiska towarzyszyła sekcja gimnastyczna.

Przez kolejne 45 lat obiekt był prawdziwym domem Ruchu Radzionków. - Narutowicza 11 było dla nas bardzo ważnym miejscem, to był nasz dom - powiedział kilka lat temu jeden z kibiców Ruchu w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim". Było, bo w 2018 roku, stadion został zamknięty, a było to pokłosie licytacji komorniczych dokonanych wskutek zadłużenia klubu. - Smutno się robi, kiedy przyjeżdżam tutaj od czasu do czasu pokopać w piłkę z wnukiem, ale nie możemy już wejść na główną płytę, bo z całego stadionu zostało jedynie boczne boisko - przyznał w rozmowie z tą samą gazetą były piłkarz Marian "Ecik" Janoszka.

Dziś po stadionie piłkarskim przy Narutowicza nie ma śladu. W tym miejscu stoi... Biedronka oraz centrum handlowe otwarte w 2019 roku. Kibice, zamiast podziwiać swój ukochany obiekt i wspominać stare czasy, mogą jedynie zrobić zakupy. A zespół przeprowadził się na ul. Knosały 113, gdzie mieści się Szkoła Mistrzostwa Sportowego i tam też rozgrywa swoje spotkania.