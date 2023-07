Czy da się głupiej dostać czerwoną kartkę? Niecodzienne sceny [WIDEO]

CA Argentino de Merlo to klub z bogatymi tradycjami. Drużyna została założona 116 lat temu. Mimo długiej historii nigdy nie awansowała wyżej niż na trzeci poziom rozgrywkowy, a pierwszy raz stało się to w tym roku. W pierwszej części sezonu klub poradził sobie bardzo dobrze i zajął czwarte miejsce w tabeli.

Piłkarz oddał mocz na boisku. Sędzia nie miał wyjścia, musiał go wyrzucić

Niedawno rozpoczęła się faza Clausura i starcie z Sacachispas FC było czwartym meczem Argentino de Merlo w tej części sezonu. Spotkanie zakończyło się wynikiem 0:0 i zapewne nikt by na ten mecz nie zwrócił większej uwagi, gdyby nie niecodzienne zachowanie napastnika gospodarzy Axela Leonela Ovejero. Piłkarz został przyłapany na... oddawaniu moczu na murawę.

Wszystko zauważył sędzia asystent, który poinformował o całym wydarzeniu arbitra głównego. Felipe Viola nie wahał się ani chwili i pokazał napastnikowi czerwoną kartkę. Co ciekawe Ovejero nawet nie przebywał na murawie zbyt długo. Wszedł na boisko dopiero w 66. minucie spotkania, a swoją potrzebę załatwił zaledwie 11 minut później.

Osłabiony zespół nie dał rady wygrać meczu. Teraz koledzy z drużyny mogą mieć uzasadnione pretensje do swojego napastnika, że ten nie znalazł lepszego miejsca i czasu na oddawanie moczu niż sam środek spotkania. W historii sportu zdarzyło się to jednak wielokrotnie i zapewne nie będzie to ostatni taki przypadek.

Samo wydarzenie zyskało ogromny rozgłos w Argentynie. Wygląda na to, że wypowiedzi na temat tej sytuacji unika jedynie Argentino de Merlo. Profile klubu w mediach społecznościowych milczą od zakończenia spotkania.