Nagły zwrot. Klub z Ligi Mistrzów nie rezygnuje z Polaka. "Mają na niego plan"

Kamil Piątkowski do niedawna uchodził za największą nadzieję polskiej defensywy. Dwa lata temu rozegrał trzy mecze w barwach reprezentacji Polski i zapracował na transfer z Rakowa Częstochowa do RB Salzburg. Wyjazd do słynącego ze świetnego szkolenia młodzieży klubu, zamiast rozwinąć jego karierę, tylko ją przyhamował. Dopiero wypożyczenie do belgijskiego KAA Gent przywróciło nadzieję, że Piątkowski wyrośnie jeszcze na topowego defensora.

Jasny głos w sprawie polskiego obrońcy: "Salzburg chce zatrzymać Piątkowskiego"

W Belgii 23-latek przez pół roku rozegrał 21 meczów, czyli o jeden więcej niż w Austrii przez półtora. Trenerzy Gentu byli z niego bardzo zadowoleni. Dlaczego więc tak dobrze nie było wcześniej w Salzburgu? Jednym z powodów były kontuzje, ale nie tylko... - Słyszałem, że były problemy z trenerem, ale nic oficjalnie nie zostało potwierdzone - zdradził Alex Nikel z portalu victauri.at w rozmowie z WP SportoweFakty.

Mimo iż szkoleniowcem nadal pozostaje Matthias Jaissle, Piątkowski do Gandawy już nie wróci. - Salzburg nie zaakceptował opcji wykupu, poza tym byłby zbyt drogi dla Gent. Przed okresem wypożyczenia spekulowało się, że zostanie sprzedany. Teraz Salzburg ma na niego plan - poinformował Nikel.

Jego zdaniem Piątkowski zostanie w Austrii, ale nie wszystko jest jeszcze przesądzone. - Salzburg chce zatrzymać Piątkowskiego, ale to zależy od jego relacji z trenerem i klubem. Opuścił pierwszy mecz towarzyski z niewiadomych powodów, ale później trenował z drużyną na obozie przygotowawczym - zauważył.

Piątkowski wskoczy do pierwszego składu Salzburga? Kluczowy jeden transfer

Austriacki dziennikarz przekonuje również, że szanse Piątkowskiego na grę w pierwszym składzie, w tym także w Lidze Mistrzów powinny wzrosnąć. Salzburg ma opuścić aż trzech stoperów, a wśród nich jego największy konkurent - Oumar Solet. - Oczekuje się, że Solet odejdzie, choć nie ma teraz żadnych konkretów. Jeśli zostanie, co jest mało realistyczne, to Piątkowski będzie pierwszym rezerwowym na pozycję pół-prawego środkowego obrońcy - stwierdził.

RB Salzburg miało szansę sprawdzić formę Piątkowskiego we wtorkowym sparingu z Legią Warszawa. Polak zagrał drugie 45 minut po prawej stronie defensywy. Jego drużyna przegrała z wicemistrzem Polski 0:2 po golach Augustyniaka i Nawrockiego w drugiej połowie.