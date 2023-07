Polski klub zbankrutował! Nie przystąpi do rozgrywek. "Musieliśmy"

Sokół Ostróda we wtorek poinformował, że nie przystąpi do kolejnych rozgrywek III ligi. - Sytuacja finansowa klubu nie pozwala na przystąpienie do rozgrywek 3 ligi. W związku z tym sezon 2023/24 rozpoczniemy w klasie okręgowej. Liczymy, że pomimo tej ciężkiej sytuacji będziecie razem z nami na dobre i na złe - czytamy na Twitterze.

Czemu Sokół Ostróda nie zagra w III lidze? Prezes odpowiada. Krótka piłka: "Żeby nie popaść w długi"

Dla kibiców z Ostródy to spory cios. Ich zespół nie tak dawno, bo w sezonie 2019/20 świętował mistrzostwo III ligi i przez dwa sezony grał szczebel wyżej. Miniony sezon ponownie spędził w III lidze, zajął 12. miejsce i spokojnie się utrzymał. O jego losie przesądziły względy pozasportowe.

Powody tej decyzji przedstawił prezes Sokoła Tomasz Harazim w rozmowie z Radiem Olsztyn. - Razem z miastem i dotychczasowymi sponsorami będziemy chcieli odbudować klub, a przede wszystkim - stworzyć silną akademię. Niestety, po sezonie w klubie zostało tylko kilku zawodników i brak widoków na skompletowanie budżetu - tłumaczył. - Żeby nie popaść w długi, musieliśmy wycofać drużynę z III ligi i nowy sezon zaczniemy w okręgówce - dodał.

Rzeczywiście Sokół mierzył się z problemami finansowymi od dłuższego czasu. Z kadry, która jeszcze nie dawno walczyła o utrzymanie w III lidze, praktycznie nic się nie ostało. Prawie wszyscy piłkarze poodchodzili do innych klubów. Spore zmiany zaszły także we władzach klubu. Kilka dni wcześniej, dokładnie 30 czerwca wybrano nowy zarząd.

Więcej na temat wycofania się drużyny z Ostródy powinniśmy dowiedzieć się w piątek. Na wtedy przewidziana jest specjalna konferencja prasowa z udziałem władz klubu oraz burmistrza miasta.