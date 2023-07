Miał grać dla Polski, teraz jest bohaterem w innym kraju. 18-latek zadziwia [WIDEO]

W ostatni poniedziałek rozpoczęły się mistrzostwa Europy do lat 19. W meczach grupy A Polska przegrała 0:2 z Portugalią, a Włochy pokonały 4:0 Maltę. W miniony wtorek zostały rozegrane spotkania grupy B pomiędzy Norwegią i Grecją oraz Hiszpanią i Islandią.

Zwycięstwo Hiszpanii na mistrzostwach Europy do lat 19. Gol Yarka Gasiorowskiego

Zespół z Półwyspu Iberyjskiego był zdecydowanym faworytem spotkania z Islandczykami. Od pierwszych minut dominował, co przełożyło się na gola w 16. minucie. Po dośrodkowaniu Iliasa Akhomacha z rzutu rożnego przytomnie w polu karnym zachował się środkowy obrońca Yarek Gasiorowski. Takiego wykończenia nie powstydziłby się najlepszy napastnik.

Urodzony w 2005 roku zawodnik jest synem Polaka i Hiszpanki, na co dzień występuje w młodzieżowych drużynach Valencii. Posiada polski paszport i był zapraszany na zgrupowania młodzieżowych reprezentacji, ale klub blokował jego wyjazdy. Na razie występuję w hiszpańskich kadrach, ale nie jest wykluczone, że jeszcze zmieni decyzję. O skali jego talentu może świadczyć to, że znalazł się na prestiżowej liście 60 największych talentów ze swojego rocznika, przygotowanej przez "The Guardian".

Jego bramka w spotkaniu z Islandią okazała się bardzo cenna, gdyż mimo znaczącej przewagi Hiszpania wygrała tylko 2:1. W 47. minucie na 2:0 trafił Victor Barbera, a w doliczonym czasie gry wynik ustalił Agust Orri Thorsteinsson.

Norwegowie demolowali Greków. Szalona pogoń o mało się nie powiodła

Dużo więcej działo się w drugim meczu grupy B. Po pierwszej połowie było aż 5:0 dla Norwegii po trafieniach Alwande Roaldsoya (6'), Niklasa Odegarda (15', 44'), Erika Hovdena Flatakera (18') i Henrika Skovgolda (36'). W drugiej części Grecy ruszyli do ataku, ale jeszcze w 79. minucie przegrywali 1:5. W samej końcówce gole strzelili Christos Stavropoulos (80'), Stefanos Tzimas (81') i Alexios Kalogeropoulos (90+5') i o mało co nie doszło do wielkiej sensacji.

Kolejne mecze na ME do lat 19 zostaną rozegrane w czwartek 6 lipca. Tego dnia Polska zmierzy się z Maltą (o 21:15), a Portugalia z Włochami (18:00).