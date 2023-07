Media: Vinicius zostaje w Realu do 2027. Kosmiczna "tarcza antyarabska"

Jedna z największych gwiazd "Królewskich" zostanie w klubie na najbliższe cztery lata. Tak twierdzą hiszpańskie media na czele z dziennikiem "AS". Wiele wskazuje na to, że gry w Madrycie nie obrzydziły Brazylijczykowi wybryki rasistowskie skierowane w jego stronę. Klub postanowił też poczynić wszelkie kroki ku temu, by zabezpieczyć się przed saudyjską ofensywą transferową.

Zgodnie z ustaleniami dziennikarzy do przedłużenia kontraktu doszło już pod koniec 2022 roku, a więc w trakcie trwania poprzedniego sezonu. Całość więc już długo skrywała więc pieczołowicie zachowana tajemnica, a umowa oficjalnie zostanie przedstawiona tuż przed nadchodzącymi rozgrywkami piłkarskimi.

Real może spać spokojnie. Największa gwiazda pozostanie wierna

"Real może spać spokojnie, Vini na dłużej, do 2027 roku, z tarczą antyarabską" - dodał Sergio Lopez de Vincente. Pracujący dla "AS" dziennikarz, poinformował też o miliardowej klauzuli wykupu w kontrakcie piłkarza. To wyprzedzenie potencjalnych działań klubów z Arabii Saudyjskiej, które sukcesywnie "wykradają" największe nazwiska europejskiej piłki.

Brazylijczyk ma wrócić do Madrytu już 19 lipca. Większość drużyny zajęcia wznowi już 10 dnia tego miesiąca. Wyjątek dla "Viniego" ustanowiono, ponieważ po zakończeniu ostatnich rozgrywek brał jeszcze udział w meczach towarzyskich reprezentacji Brazylii.

Występujący w barwach "Los Blancos" od 2018 roku zawodnik w niektórych statystykach już goni klubowe legendy jak Zinedine Zidan, Luis Figo, czy Raul. Jeśli wypełni swoje nowe zobowiązanie, prawdopodobnie pobije jeszcze kilka rekordów. Obiecano mu pozostawienie możliwości gry z numerem "siedem" na koszulce.