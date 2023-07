Dantejskie sceny w meczu Katar - Meksyk. Horror [WIDEO]

Reprezentacja Meksyku rywalizuje obecnie w Złotym Pucharze CONCACAF w Stanach Zjednoczonych. W ostatnim spotkaniu grupowym, rozgrywanym na stadionie w Santa Clara, jej rywalem był Katar. W trakcie meczu doszło do bardzo groźnego incydentu, w którym mocno ucierpiał jeden z fanów.

Starcie pomiędzy kibicami Meksyku. Jeden z nich został raniony nożem

Na trybunach wybuchła awantura, a jeden z meksykańskich fanów dźgnął rodaka nożem w okolice szyi. Według relacji "Daily Mail" po otrzymaniu ciosu poszkodowany mężczyzna zataczał się w przejściu, aż w końcu opadł na krzesełko. Wtedy zauważył krew płynącą po klatce piersiowej. Ranę opatrywał, korzystając z wody oraz koszulki.

Walka pomiędzy kibicami trwała około 10 minut. Doszło do szarpaniny, wymiany ciosów czy obrzucania się napojami. Trybuny były zakrwawione. Sytuacja uspokoiła się dopiero po interwencji policji. Niektórzy z fanów wskazywali domniemanego nożownika. Nie udało się go zatrzymać, ale jego tożsamość jest już znana. Funkcjonariusze apelują o pomoc w namierzeniu go.

Ranny mężczyzna trafił do szpitala. Gdy opuszczał stadion w towarzystwie porządkowych, wielu kibiców oskarżało ich o niedbałe podejście do obowiązków i poważne przeoczenie. Według policji stan poszkodowanego jest "krytyczny, ale stabilny".

CONCACAF reaguje na atak na meksykańskiego kibica. "Współpracujemy z odpowiednimi władzami"

Do sprawy odniósł się także rzecznik CONCACAF, który zapowiedział, że federacja będzie współpracować ze służbami w celu wyjaśnienia tej sprawy. - Zapewnienie bezpieczeństwa naszym gościom jest dla nas priorytetem. Jesteśmy świadomi incydentu, który miał miejsce i współpracujemy z odpowiednimi władzami w toczącym się dochodzeniu. Życzymy ofierze szybkiego powrotu do zdrowia i jesteśmy wdzięczni za szybką reakcję lokalnej policji i opanowanie sytuacji - powiedział, cytowany przez mexico.as.com.

Mecz Meksyku z Katarem zakończył się wynikiem 0:1. Meksykanie już wcześniej mieli zapewniony awans do ćwierćfinału, a Katarczycy zakwalifikowali się do niego właśnie dzięki tej wygranej. Teraz oba zespoły czekają na ostatnią kolejkę w grupie C, po której zostaną wyłonieni ich rywale.