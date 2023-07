Norwegowie prowadzili 5:0. Nie spodziewali się, że to nie jest bezpieczny wynik [WIDEO]

Polscy kibice jeszcze świeżo w pamięci mają blamaż w Kiszyniowie, kiedy to nasza reprezentacja do przerwy prowadziła 2:0, by przegrać z Mołdawią 2:3. A co dopiero mają mówić fani norweskiej młodzieżówki. Tamtejsza drużyna wystawiła ich na jeszcze większe nerwy, bo do przerwy było 5:0. Różnica jest jednak taka, że Norwegia - ledwo, bo ledwo - ale dowiozła wygraną do końca.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski: Ciężko coś powiedzieć, bo to jest niewiarygodne

Z nieba do piekła. Do przerwy było 5:0, a potem... Szalona końcówka na mistrzostwach Europy

Początek mistrzostw Europy do lat 19 na Malcie wydawał się dla Norwegów jak z bajki. Wystarczyło 18 minut, a prowadzili oni w swoim pierwszym meczu z Grecją 3:0. Gole strzelili Roaldsoy, Odegard i Flataker. Zwłaszcza trzecie trafienie było wyjątkowej urody. Napastnik otrzymał kapitalne dośrodkowanie i popisał się spektakularną główką.

Na tym jednak Norwegowie nie poprzestali. Przed przerwą wynik na 5:0 podwyższyli Skogvold i raz jeszcze Odegard. Do szatni zeszli więc pewni zwycięstwa.

Po zmianie stron nic nie zapowiadało dreszczowca. Trener Norwegów Luis Pimenta dokonał aż czterech zmian. Zeszli m.in. dwaj strzelcy bramek Odegrad i Flataker. Grecy szybko ruszyli do ataku i po sześciu minutach mieli gola honorowego. Mimo trafienia Tzimasa, Norwegowie kontrolowali mecz, ale do czasu.

Zmiany w Juventusie. Nowy dyrektor zwraca wzrok w kierunku reprezentanta Polski

Dramat rozegrał się w samej końcówce. W 80. minucie straty zmniejszył Stavropoulos, a zaledwie minutę później defensywa norweska popełniła kolejny błąd. Na 5:3 trafił Tzimas i mocno podgrzał temperaturę spotkania.

Norwegia mogła zaprzepaścić pewną wygraną z Grecją. Trener to wytłumaczył. "Było tak dobrze, że..."

Norwegowie rozpaczliwie się bronili, a mimo to nie uniknęli kolejnej wpadki. W piątej minucie doliczonego czasu czwartą bramkę dla Greków zdobył Kalogeropoulos. Na więcej zabrakło czasu. Skandynawowie jakoś dowieźli wygraną do końca. Co zadecydowało o ich metamorfozie. - Było tak dobrze, że postanowiliśmy oszczędzić trochę energii. I oczywiście nie jest to łatwe, kiedy decydujesz się, by dać zadebiutować czterem zawodnikom w reprezentacji podczas mistrzostw Europy. Ale zostali tam, walczyli za drużynę, trzymali się razem - tłumaczył po meczu trener Norwegów Luis Pimenta, cytowany przez oficjalną stronę UEFA.

"Here we go!". Lewandowski będzie miał rywala. Barcelona dopięła wymarzony transfer

Wbrew pozorom taki przebieg meczu właściwie go nie zmartwił. - Oczywiście mieliśmy nadzieję, że nie doprowadzą do stanu 5:4 i nie doświadczymy tych wszystkich silnych emocji. Ale te silne emocje nie są złe dla rozwoju graczy. Bardzo się cieszę, że skończyliśmy z trzema punktami. Jestem zawiedziony, że straciliśmy tak wielką różnicę bramek, jaką mieliśmy do przerwy. Ale ostatecznie musimy myśleć o całym turnieju, a nie tylko o jednym meczu - zakończył z optymizmem.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Norwegowie mają zatem cenne trzy punkty, a wyjście z grupy powalczą jeszcze z Islandią i Hiszpanią. W turnieju na Malcie bierze udział także reprezentacja Polski, tyle że trafiła do innej grupy. W pierwszym meczu w poniedziałek przegrała 0:2 z Portugalią.