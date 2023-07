Były trener Legii odrzucił ofertę Saudyjczyków. "Dzwonili i pytali w niedzielę"

Rosyjski trener jest cenionym szkoleniowcem. W swojej bogatej karierze prowadził już wiele klubów i kadrę narodową. Obecnie pracuje na Węgrzech z ekipą Ferencvaros (Ferencvárosi TC). W przeszłości prowadził między innymi Legię Warszawa, a także Spartaka Moskwę, Dynamo Moskwę i reprezentację Rosji. Nic dziwnego, że na jego usługi poczynili zakusy miliarderzy z Arabii Saudyjskiej, którzy ciągle próbują ściągnąć zawodników i trenerów o znanych nazwiskach do swojego kraju.

"Dzwonili i pytali w niedzielę, czy jestem zainteresowany pracą w tym kraju. Odpowiedziałem to co zawsze, jestem trenerem Ferencvarosu, mam konkretne zadania i cele, do których zmierzamy" - uciął krótko Czerczesow, który swojego czasu był przymierzany do pracy z reprezentacją Polski. W zespole Ferencvaros pracuje od grudnia 2021 roku. Dwukrotnie zdobył mistrzostwo Węgier i raz krajowy puchar.

Czerczesow porównuje Saudyjczyków do Katarczyków, Japończyków i Chińczyków

Zapytany o to co sądzi na temat transferowej ofensywy Saudyjczyków, która objęła już nie tylko piłkarzy, ale też trenerów, odpowiedział dosyć oschle. "Przeżyłem już podobne zjawiska. Piłkarski boom był swego czasu w Japonii, Chinach, Katarze, teraz jest w Arabii Saudyjskiej. Sport można spopularyzować tylko poprzez gwiazdy, więc kontaktują się z graczami rozpoznawalnymi na danym rynku" - stwierdził.

Czerczesow nie poszedł w ślady licznych trenerów, którzy ostatnio przyjęli oferty pracy w tym rejonie geograficznym. Jednym z nich jest były selekcjoner Polski i trener polskich zespołów Czesław Michniewicz. Innymi, którzy poszli tą drogą, są m. in. Jorge Jesus i Steven Gerard, a to z pewnością nie koniec.