Szczerze podsumował ofertę z Arabii Saudyjskiej. Pogardził milionami i wyznał dlaczego

Mocarne plany co do krajowego futbolu Arabia Saudyjska realizuje od kilku lat. Zaczęło się na szeroką skalę od zakontraktowania Cristiano Ronaldo w Al-Nassr, a później przez wiele miesięcy spekulowano o sprowadzeniu Leo Messiego do konkurencyjnego Al-Hilal. Ruchom tym towarzyszyły kosmiczne kwoty oferowane europejskim klubom i samym piłkarzom.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rugby na wózkach to nie jest miękki sport. To jest murdeball"

Sensacyjny transfer Polaka? Chcą go w Premier League. Może zastąpić legendę

Ofensywa transferowo-kontraktowa nie zakończyła się na nazwiskach z absolutnego topu. Saudyjczycy wykupują obecnie także zawodników z tak zwanej średniej półki, ale gdy tylko nadarza się okazja, sięgają po gwiazdy, jak po Karima Benzemę (Ittihad FC). Pracę w tym kraju z sowitym wynagrodzeniem dostają bez problemu trenerzy, w tym Czesław Michniewicz, były selekcjoner Polski kieruje od niedawna poczynaniami Abha Club.

Demolka na Camp Nou. Brak słów. Kibice płaczą

Saudyjska inwazja na futbol. Nieliczni potrafili się oprzeć

Na temat saudyjskiej inwazji na futbol mówi się zazwyczaj w sposób nieagresywny, podkreślając nieprzymusowy przecież stosunek ofert dla sportowców. Nieliczni potrafili się oprzeć wielkim pieniądzom, a do nich można od niedawna zaliczyć Arthura. Były zawodnik między innymi Juventusu, który szatnie dzielił z Arkadiuszem Milikiem i Wojciechem Szczęsnym, powiedział w rozmowie z brazylijskimi mediami, co myśli o grze w Arabii Saudyjskiej.

Legia chce pozyskać młodego reprezentanta Polski, który był rewelacją poprzedniego sezonu

"Nie chciałbym tam grać. Mam dopiero 26 lat i wierzę, że mogę dać z siebie znacznie więcej niż do tej pory. Chce wrócić do gry na najlepszym poziomie, zdobywać ważne tytuły w Europie i znowu założyć koszulkę reprezentacji Brazylii" - stwierdził piłkarz, którego pełne imię i nazwisko brzmi Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo. Ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w Liverpool FC.