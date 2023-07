Kosmos! Wyliczyli, ile w sumie będzie kosztował transfer Mbappe

Według doniesień Francoisa Gallardo już 6-7 lipca Real Madryt może dopiąć najgłośniejszy transfer ostatnich lat. Chodzi o sprowadzenie Kyliana Mbappe z PSG. Jeszcze dalej poszedł Josep Pedrerol z programu "El Chiringuito", który przedstawił wyliczenia na temat kwoty, jaką "Królewscy" będą musieli wyłożyć za transfer i grę gwiazdy światowego formatu.

Zakładając, że porozumienie pomiędzy klubami zawierałoby też nowy sześcioletni kontrakt dla reprezentanta Francji, kwota "przelewu" pomiędzy Realem i Paris Saint-Germain miałaby oscylować w granicach 660 milionów euro. "PSG nie sprzedaje za mniej niż 200 mln. Kylian uzgodnił z Madrytem premię w wysokości 100 mln. Wynagrodzenie 60 mln brutto rocznie (przez 6 lat)" - podał na Twitterze hiszpański dziennikarz.

Gallardo potwierdził też słowa innych raportów, które donoszą o transferze 24-latka do Madrytu już w lipcu. Wcześniej ustalono już, że Mbappe nie przedłuży umowy w Paryżu do 2025 roku.

To może być kolejny cios dla PSG i jeszcze jeden udany ruch Realu

Jeśli słowa te potwierdzą się i Mbappe przeniesie się z ekipy mistrza Francji do wicemistrza Hiszpanii, to będzie kolejny cios dla PSG. Z występami w Paryżu pożegnał się już Leo Messi, który nowe zatrudnienie znalazł za oceanem, w Interze Miami. Argentyńczyk był skonfliktowany z kibicami oraz zarządem klubu, a dodatkowo przestał wierzyć w sportowe ambicje PSG, które w ubiegłym sezonie po raz kolejny nie zdołało nawet dojść do finału Ligi Mistrzów, przegrywając w 1/8 finału z Bayernem Monachium 0:3 w dwumeczu.

Mistrz świata z 2022 roku miał nawet polecić Mbappe odejście z Paris Saint-Germain i stwierdzić, że jeśli ma ofertę z Realu, powinien ją przyjąć, gdyż tam właśnie czeka go "prawdziwy, nastawiony na zwycięstwo projekt".

Byłoby to zwieńczenie udanego dla Realu okienka transferowego, w trakcie którego "Los Blancos" już zapewnili sobie usługi Jude'a Bellinghama (kupiony za 103 mln euro z Borussii Dortmund), Frana Garcii (ściągnięty za 5 mln z Rayo Vallecano), Joselu (wypożyczony z Espanyolu) oraz Brahima Diaza (wrócił z wypożyczenia w Milanie).