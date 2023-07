Wieczysta bierze kolejnego piłkarza Legii. To jest hit. Reprezentant Polski

W sezonie 2022/2023 Wieczysta była o krok od awansu do II ligi. O jego braku zadecydowały m.in. kontuzja kluczowego zawodnika - Radosława Majewskiego oraz potknięcia pod koniec rozgrywek, takie jak remisy z Wisłą Sandomierz 2:2 i rezerwami Korony Kielce 1:1, czy porażka z rywalem do awansu, Avią Świdnik. Na straconych punktach Wieczystej Kraków skorzystała Stal Stalowa Wola, która z siedmioma punktami więcej skończyła sezon na pierwszym miejscu w tabeli grupy IV trzeciej ligi i to ona mogła świętować awans.

Krakowianie niemal od razu po zakończeniu sezonu zaczęli rewolucję kadrową. Odeszło wielu zawodników, w tym największe gwiazdy, czyli Sławomir Peszko i Radosław Murawski. Ściągnięto natomiast Michała Pazdana i kilku młodych zawodników. Wieczysta wyraźnie stawia na odmłodzenie kadry, o czym świadczy jej ostatni ruch na rynku transferowym.

Jak poinformował portal legia.net, do Wieczystej Kraków wypożyczony zostanie Jakub Murawski, młodzieżowy bramkarz Legii Warszawa. Zawodnik rozpoczął już treningi z małopolskim klubem i niedługo zostanie oficjalnie zaprezentowany.

Murawski to urodzony w 2005 roku zawodnik, który w juniorskich drużynach Legii Warszawa występuje od 2018 roku. Rok temu dostał szansę pojechania na obóz przygotowawczy do Austrii z pierwszym zespołem, a w obecnym sezonie był pierwszym golkiperem stołecznego klubu w Centralnej Lidze Juniorów, gdzie rozegrał 19 spotkań. W ubiegłym roku dostawał powołania do reprezentacji Polski do lat 17, w której wystąpił cztery razy. 18-latek do zespołu Wieczystej dołączył w poniedziałek 3 lipca i zaczął z nim przygotowania do następnego sezonu. Murawski w małopolskim klubie spędzi jeden sezon, przy okazji podpisując z Legią nową umowę obowiązującą do czerwca 2025 roku.

To nie pierwszy młodzieżowiec z Legii, który trafia do Wieczystej. Niedawno krakowianie ogłosili, że dwuletni kontrakt podpisał z nimi Dawid Kiedrowicz. 19-letni napastnik to wychowanek wicemistrzów Polski, w których barwach występował w Centralnej Lidze Juniorów oraz drużynie rezerw.