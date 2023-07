Oto najlepsza druga liga w Europie. Roi się w niej od legend

Zaczynając od Andrea Pirlo, to zaakceptował on ofertę prowadzenia Sampdorii Genua. W zeszłym sezonie była to najgorsza drużyna Serie A. Włoch ma już na swoim koncie niekiepskie sukcesy trenerskie - razem z Juventusem wygrywał krajowy puchar i superpuchar.

Gorzej szło mu w Turcji, gdzie brał udział w projekcie Fatiha Karagumruka. Po rocznej przerwie Pirlo wraca do gry, a genueńczycy mają jeden cel, szybki powrót do krajowej elity. Co ciekawe szkoleniowy debiut Pirlo odbył się właśnie przeciwko Sampdorii, a kierowani wówczas przez niego piłkarze "Starej Damy" pokonali rywala 3:0.

Kolejnym byłym piłkarzem AC Milan, obecnie zabierający swoją wiedzą i doświadczenie do drugiej ligi włoskiej, będzie Alessandro Nesta. W następnym sezonie poprowadzi Reggiane, a więc beniaminka na poziomie Serie B. Zadanie kolejnego awansu może okazać się nierealne, ale utrzymanie z byłym wybitnym defensorem, może być w ich zasięgu.

Złote pokolenie włoskich piłkarzy rozwija trenerski talent

Filippo Inzaghi pozostanie w Regginie, gdzie pracował już w poprzednim sezonie. Zaufano mu po tym, jak w poprzednich rozgrywkach jeszcze do stycznia, ekipa znajdowała się w miejscach premiowanych awansem do Serie A. Fatalna seria dziewięciu porażek w 12 kolejnych meczach zabrała im szansę na bezpośrednią promocję.

To nie wszystko, co mają do zaoferowania ławki trenerskie Serie B. Pracować tam także będzie Alberto Aquilani. Były pomocnik między innymi Liverpoolu, czy Sportingu, ma tylko 38 lat. Przed nim pierwsze poważne doświadczenie w roli trenera, w ekipie Pisa SC.