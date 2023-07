Oto następca Neuera? Zaskakujący kandydat. Licytacja będzie agresywna, bo chętnych wielu

Zmiany w drużynie prowadzonej przez Thomasa Tuchela są nieodzowne. Manuel Neuer wróci między słupki po ciężkiej kontuzji, ale zarząd klubu z Bawarii jest zgodny, że potrzebne jest odświeżenie listy dostępnych zawodników na pozycji bramkarza. Podjęto już nawet w tym celu pewne kroki, o których donosi Fabrizio Romano.

Dotychczasowi golkiperzy będący w hierarchii za Neuerem odchodzą. Chodzi o Yanna Sommera i Alexandra Neubela. Szuka się dla nich zastępstwa, ale nie jest to zadanie proste. Według cieszącego się zaufaniem dziennikarza (Romano), w planach pojawiło się ściągnięcie Giorgiego Mamardaszwiliego z Valencii - ma to być priorytet monachijczyków. Tym bardziej, że klub miał w ostatni czasie dosyć napięte stosunku z Neuerem, który podpadł publicznie krytykując działania mistrzów Niemiec.

Finansowo porozumienie z Gruzinem nie będzie trudne do osiągnięcia, natomiast chętnych na sprowadzenie go jest znacznie więcej, co z pewnością utrudni negocjacje z hiszpańskim klubem. Wywindowana zbyt wysoko cena może ostatecznie odstraszyć Bayern. Obecnie mówi się, że kwotą pozwalającą na zmianę barw klubowych Mamardaszwiliego będzie około 25 milionów euro.

Giorgi Mamardaszwili na celowniku europejskich gigantów

W kolejce po reprezentanta Gruzji stoją inne wielkie europejskie marki jak Inter i Chelsea. Licytacja może być więc agresywna i niekoniecznie ze szczęśliwym dla Bayernu zaskoczeniem. Eksperci, w tym między innymi Santiago Canizares, były bramkarz kadry Hiszpanii i Valencii, bardzo zachwalają umiejętności Mamardaszwiliego:

- Jest świetny, gra na bardzo wysokim poziomie, a do tego jest bardzo młody. Bramkarze poprawiają się z roku na rok, więc nie mogę powiedzieć, jaki poziom może osiągnąć. Jeśli nadal będzie się poprawiał w obecnym tempie, nie można powiedzieć dokładnie, jak dobry może być. Może być bardzo interesującym celem dla każdego europejskiego klubu - powiedział o 22-latku złoty medalista olimpijski z Barcelony.

Według gruzińskich mediów porozumienie indywidualne pomiędzy Bayernem i Mamardaszwilim już zostało osiągnięte - był widziany w Monachium wraz ze swoim agentem.