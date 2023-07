Szczęka opada. Tak mieszkają Wojciech Szczęsny z Mariną. Ale luksus

Po wielu latach spędzonych w londyńskim Arsenalu Wojciech Szczęsny w 2015 roku przeniósł się do słonecznej Italii - najpierw trafił na dwuletnie wypożyczenie do AS Romy, a następnie do Juventusu, odchodząc z zespołu za 18 mln euro. W trakcie sezonu 33-latek mieszka w Turynie, gdzie posiada piękną willę z widokiem na miasto.

Dom Szczęsnych we Włoszech robi wrażenie. Ależ widoki

Wojciech Szczęsny i jego żona Marina Łuczenko-Szczęsna posiadają wiele nieruchomości w różnych zakątkach świata. Pod Warszawą znajduje się apartament, w którym rodzina Szczęsnych odpoczywa po powrocie do kraju. Bramkarz wraz z partnerką zainwestowali także w posiadłości w Hiszpanii, Londynie czy Zakopanem, gdzie powstaje dom w góralskim stylu. Jedną z najpiękniejszych nieruchomości 33-latka jest turyńska willa, która urzeka swoimi widokami.

Jej największym atutem jest ogromny taras, z którego widać panoramę włoskiego miasta. Przestrzeń tej części domu jest urządzona bardzo gustownie. W tle można zauważyć nowoczesne meble, szklane balustrady balkonowe czy stylowe stoły i krzesła.

Sypialnia i łazienka w turyńskim domu Szczęsnych została także prezentuje się zjawiskowo. Dominują tam przede wszystkim szare, grafitowe i beżowe kolory, które wprowadzają do pomieszczenia spokój i nutkę innowacji. Uwagę przykuwa także niecodzienne lustro w grubej, ozdobnej ramie. Wypoczynek z rodziną w takim miejscu to z pewnością świetna forma regeneracji przed kolejnymi meczami.