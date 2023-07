Georgina pokazała się w kosztownym zegarku. I się zaczęło. "Przepełniona arogancją"

O Georginie Rodriguez świat usłyszał w 2017 roku, kiedy związała się z jednym z najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy na świecie, Cristiano Ronaldo. Wcześniej była kompletnie anonimowa. Jej związek z napastnikiem saudyjskiego Al-Nassr sprawił, że stała się zdecydowanie najpopularniejszą WAGs na świecie. Na Instagramie śledzi ją już 50 milionów internautów. Partnerka Cristiano Ronaldo jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, a każdy jej wpis jest szeroko komentowany przez internautów i dziennikarzy.

Obecnie wraz z Portugalczykiem mieszka w Arabii Saudyjskiej, ale planują swoją przyszłość w Portugalii. Życiowa partnerka Cristiano Ronaldo zdecydowanie wie, jak korzystać ze swoich pięciu minut. Georginia jest świadoma siły mediów społecznościowych i traktuje je jako jedno z wielu źródeł przychodów. 29-latka niemal codziennie publikuje na Instagramie zdjęcia, na których promuje najdroższe produkty. Piękna wybranka portugalskiego zawodnika nie stroni od luksusu.

Obecnie słynna para odpoczywa na jachcie u wybrzeży Sardynii i aktywnie dzieli się z fanami postami z zasłużonego wypoczynku. Georgina Rodriguez w szczególności dba regularny kontakt z internautami. Wczoraj 29-latka pochwaliła się w sieci nowym zdjęciem, a uwagę przykuł jeden szczegół. Fani momentalnie wyłapali, że na jej ręku znalazł się drogi zegarek. - I za każdy oddech powietrza będę śpiewał dzięki Ci mój Boże - napisała autorka wpisu.

Na podstawie fotografii opublikowanej przez Georginę Rodriguez w mediach społecznościowych, dziennikarze "ITALY 24 NEWS" wyliczyli, że tylko na jednej ręce modelka miała kosztowności warte 66 tysięcy euro, czyli blisko 291 tysięcy złotych. Był to zegarek Brilliant Skeleton Northern Lights od Jacob & Co, a producent prezentował wspomniany zegarek na swojej oficjalnej stronie jako jeden z najdroższych. Oprócz tego celebrytka miała na palcach pierścionki wysadzane diamentami. Trzeba przyznać, że Georgina się wykosztowała.

Jej post nie przypadł do gustu większości internautów, którzy nie zostawili suchej nitki na kobiecie. "Dlaczego za każdym razem pokazujesz nam to, na co Ronaldo musi patrzeć", "Trochę szacunku dla Ronaldo", "Nic nowego, wysoka kobieta, przepełniona arogancją, która nosi drogą biżuterię na pokaz" - czytamy.

W ostatnich miesiącach pojawiło się wiele spekulacji na temat rzekomego kryzysu w związku Georginy Godriguez i Cristiano Ronaldo, ale letnie wakacje na Sardynii pokazują, że ich miłość wciąż kwitnie. Kilka tygodni temu ujawniono pakt między tą parą, a dotyczy on umowy przedmałżeńskiej, zgodnie z którą Georgina do końca życia miałaby dostawać od piłkarza 100 tysięcy euro co miesiąc w przypadku rozpadu ich związku.