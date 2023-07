Niebezpieczny wypadek Henryka Kasperczaka. "Proteza miednicy pękła"

Kilka tygodni temu 76-latek uległ wypadkowi na własnej posesji we Francji. Podczas koszenia trawnika, prowadzony przez niego niewielki traktor-kosiarka osunął się ze skarpy i przygniótł kierowcę. W wyniku zdarzenia miało dojść do złamań m.in. kości udowej. Henryk Kasperczak przeszedł już operację, a teraz czeka go żmudna rehabilitacja. Póki co porusza się na wózku.

- Przebywam w centrum rehabilitacyjnym. Mniej boli, ale boli. Z żebrami jest coraz lepiej, idzie to w dobrym kierunku. Ale nie mogę chodzić. Czekam, aż zrośnie się kość w udzie. Niestety, zanim stanę na nogi, minie trochę czasu. W tym roku będzie o to trudno. (...) Najgorzej jest z kością udową, którą złamałem. Co gorsza - opierała się na niej proteza miednicy i pękła podczas wypadku. Osiem lat temu wstawiłem sobie sztuczną, z tytanu, bo moja była już kompletnie zniszczona. Gdy teraz lekarze ją wymieniali, to musieli uciąć kawałek kości z uda, by to wszystko ustawić - tłumaczy trener Kasperczak na łamach portalu sportowefakty.wp.pl.

Trener porusza się teraz na elektrycznym wózku. - Czasem też wspomagam się "balkonikiem" idąc do ubikacji lub pod prysznic. Gdy usiądę, to jest ok, mogę się umyć. Wypadek był bardzo niebezpieczny. Lewa strona mojego ciała wygląda tak, jakbym się opalił - tyle wyskoczyło mi krwiaków i siniaków. Na plecach, na nodze. Wszędzie. To moja najpoważniejsza kontuzja. Ból nie daje mi spać - dodaje.

Kasperczak to legenda afrykańskiej piłki

Kasperczak to jedna z największych postaci w polskiej piłce. Rozegrał 61 meczów w reprezentacji Polski i zdobywał z nią wicemistrzostwo olimpijskie oraz brązowy medal MŚ. Był również wybrany do jedenastki stulecia PZPN. Podczas kariery piłkarskiej występował m.in. w FC Metz, czy Stali Mielec. Może również pochwalić się niezwykle bogatą karierą trenerską.

Do jego największych sukcesów należą: wicemistrzostwo Pucharu Narodów Afryki z Tunezją, trzecie miejsce w PNA z Wybrzeżem Kości Słoniowej, dwukrotnie mistrzostwo Polski z Wisłą Kraków oraz Puchar Francji z FC Metz. Obok Pawła Janasa i Jana Urbana był jednym z trzech Polaków, który uczestniczył w mistrzostwach świata jako trener i piłkarz.