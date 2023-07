"Pojedynek" Peszki i Gikiewicza. To musiało się tak skończyć

Clout MMA ogłosiło, że na pierwszej gali tej organizacji odbędzie się pojedynek Andrzeja Fonfary z Marcinem Najmanem. Do tego zestawienia odniósł się Rafał Gikiewicz. Jego opinii bez komentarza nie pozostawił Sławomir Peszko, który... zaprosił go do oktagonu.

3 Fot. Jakub Porzycki / Agencja Wyborcza.pl Fot . Kuba Atys / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl