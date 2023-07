Tak podrywają piłkarze. Znana influencerka demaskuje. Czuć ciarki żenady

W ostatnich latach media społecznościowe rozwinęły się w niesłychanie szybkim tempie. Posiadanie prywatnego konta na platformach, takich jak Instagram czy Facebook w kontekście sportowców stało się wręcz obowiązkiem. To płaszczyzny, dzięki którym można skutecznie budować swoją markę osobistą, pokazywać kulisy prywatnego życia, utrzymywać stały kontakt z fanami lub... flirtować z innymi użytkownikami. Przekonała się o tym jedna z hiszpańskich influencerek, którą niejednokrotnie podrywali chociażby piłkarze.

W jaki sposób piłkarze podrywają w mediach społecznościowych? Influencerka zdradza szczegóły

Raquel Reitx, która na swoim profilu Instagram zebrała ponad 500 tys. obserwujących, gościła w hiszpańskim podcascie "Druni", prowadzonym przez Bernardo Casp Sanza. Podczas rozmowy kobieta opowiedziała kilka miłosnych anegdot, które miały miejsce w wirtualnej przestrzeni. Gospodarz audycji zapytał influencerkę, czy media społecznościowe dają możliwość flirtowania, na co Raquel Reitx odpowiedziała bardzo dosadnie, powołując się na przykład piłkarzy. Według niej gwiazdy futbolu kierują się jedną, niezmienną strategią.

- Mnóstwo ludzi z tobą rozmawia, wielu piłkarzy z tobą rozmawia. Myślę, że w szatni uzgadniają ze sobą, jak zabrać się za podryw. Wszyscy robią to samo. Wysyłają „mały ogień" lub emotikon serca, ale nie reagują na te same zdjęcia. Jeśli im nie odpowiadasz, usuwają wiadomość. Zawsze to samo - przyznała Reitx.

Prowadzący podcastu nazwał tę metodę "mało skomplikowaną", po czym Hiszpanka z uśmiechem na ustach błyskawicznie dodała - Są piłkarzami. Na koniec influencerka przyznała, że nigdy nie była na randce z żadnym zawodnikiem. - Nigdy nie byłam osobą, która flirtowała na portalach społecznościowych. W rzeczywistości spotykałam się z wcześniej poznanymi ludźmi. Nie jestem w tym zbyt dobra. Oprócz tego trudno odpowiadać mi na wiele bezpośrednich wiadomości - podsumowała Raquel Reitx.