Pogrom w drugim meczu "polskiej grupy". Tak wygląda tabela po 1. kolejce Euro U-19

W poniedziałek rozpoczęły się mistrzostwa Europy U-19. W pierwszym meczu reprezentacja Polski zmierzyła się z Portugalią. Rywale drużyny Marcina Brosza pokazali się z lepszej strony i ostatecznie wygrali 2:0. "Polakom nie można zarzucić braku chęci czy odwagi. Znacznie bardziej brakowało im precyzji, zgrania i pomysłu na zawiązanie akcji. Bramki tracili natomiast po indywidualnych błędach, wynikających prawdopodobnie z braku koncentracji, co w przypadku dziewiętnastolatków da się zrozumieć" - napisał o meczu Dawid Szymczak ze Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Fernando Santos wezwany na dywanik. Specjalne spotkanie w PZPN

Włochy lepsze od Malty w drugim meczu grupy Polaków

Tego samego dnia zagrali również grupowi rywale Polaków. O godzinie 21:00 rozpoczął się mecz gospodarza turnieju Malty z Włochami. Od pierwszych minut lepiej prezentowali się piłkarze z Półwyspu Apenińskiego. Mieli przewagę w posiadaniu piłki i częściej atakowali na bramkę rywali. Przyniosło to efekty już w 19. minucie, kiedy to piłkę do siatki z rzutu karnego wpakował Cher Ndour. Włosi kontynuowali dobrą grę i kolejne bramki były tylko kwestią czasu. Maltańczycy skupiali się głównie na defensywie i nieśmiało wychodzili z kontratakami, ale nie byli w stanie w żaden sposób zagrozić bramce rywali.

"Stało się!". Raków znalazł stadion na el. Ligi Mistrzów. Perełka za 150 mln

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

W 32. minucie Włochy ponownie otrzymały rzut karny i podwyższyły prowadzenie. Tym razem gola strzelił Francesco Pio Esposito. Chwilę później sytuacja Malty jeszcze bardziej się skomplikowała, ponieważ za faul w polu karnym drugą żółtą kartką został ukarany Jake Micallef. Do wykonania kolejnej już "jedenastki" podszedł Luca D'Andrea. Piłka po strzale zawodnika Sassuolo przeleciała jednak wysoko nad poprzeczką.

Młody piłkarz szybko się zrehabilitował i tuż po rozpoczęciu drugiej połowy zdobył bramkę na 3:0. W dalszej części meczu Włosi kontrolowali przebieg gry, a gospodarzy przed utratą kolejnych goli ratował bramkarz Hugo Sacco. Malta była kompletnie bezradna i wydawało się, że pogodziła się z porażką. W doliczonym czasie gry gola na 4:0 strzelił Samuele Vignato i ostatecznie Włochy pokonały Maltę 3:0.

Malta 0:4 Włochy

Strzelcy: Cher Ndour (19'), Francesco Pio Esposito (32'), Luca D'Andrea (47'), Samuele Vignato (90+2')

Tak witają Kownackiego w nowym klubie. Porównany do Małysza i Stocha

Tak wygląda tabela po pierwszych meczach w grupie Polaków

Dzięki wysokiej wygranej Włosi obecnie zajmują pierwsze miejsce w tabeli grupy A z dorobkiem trzech punktów. Tyle samo punktów ma Portugalia, ale zajmuje drugie miejsce, ponieważ pokonała Polskę mniejszą różnicą bramek. Na trzecim miejscu plasują się Polacy, a stawkę zamyka Malta. Kolejny mecz ekipa Brosza rozegra już w czwartek 6 lipca o godzinie 21:15. Tego dnia zmierzy się z Maltą.

Tabela grupy A