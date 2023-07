Córka Eto'o pozwała ojca. Domaga się pieniędzy i kary więzienia

Samuel Eto'o w czerwcu 2022 roku usłyszał wyrok 22 miesięcy pozbawienia wolności oraz 1,8 miliona dolarów grzywny po tym, jak udowodniono mu oszustwa podatkowe z lat 2006-2009. Teraz znowu będzie musiał toczyć sądową batalię, lecz tym razem nie ze skarbówką, a swoją córką.

Eto'o pozwany przez córkę. Zarzut? Straty moralne

Po wyszukaniu w internecie informacji na temat potomstwa Samuela Eto'o wyskoczy nam pięcioro imion: Siena, Maelle, Etienne, Lynn oraz Annie. Niedawno w mediach pojawiła się jednak informacja o Erice, szóstym dziecku piłkarza.

Erika do Rosario Nieves to 22-latka z Hiszpanii, która w ubiegłym roku została uznana przez sąd za córkę legendy FC Barcelony. W związku z tym kobieta domagała się od byłego piłkarza alimentów za to, że się nią nie zajmował. Sąd zadecydował o miesięcznych przelewach na konto Nieves w wysokości 1400 euro, lecz to jej nie usatysfakcjonowało.

Dziennikarze hiszpańskiej gazety "El Diario de Sevilla" poinformowali, że Hiszpanka domaga się aż 90 tysięcy euro zadośćuczynienia oraz roku więzienia dla 42-letniego Eto'o. Argumentacją prawników Eriki do Rosario Nieves jest bardzo słaba sytuacja finansowa kobiety, podczas gdy jej biologiczny ojciec żyje w luksusach.

Samuel Eto'o to bardzo utytułowany i znany na całym świecie piłkarz. Podczas kariery wygrał między innymi trzykrotnie Ligę Mistrzów oraz mistrzostwo Hiszpanii, jedno mistrzostwo Włoch, czy złoto na igrzyskach olimpijskich z reprezentacją Kamerunu. Cztery razy wybierany był także piłkarzem roku w Afryce. Od grudnia 2021 roku sprawuje funkcję prezesa Kameruńskiej Federacji Piłkarskiej.