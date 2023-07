Mocne oskarżenia wobec Neymara. Wyciągnęła wszystkie brudy. "Od 16. roku życia"

Przez ostatnie tygodnie w kontekście Neymara wiele mówi się zarówno o plotkach transferowych, jak i o kolejnych skandalach, w których Brazylijczyk jest główną postacią. Kilkanaście dni temu 31-latek publicznie przyznał się do zdrady swojej ciężarnej partnerki, Bruni Biancardi. - Widziałem, jak bardzo byłaś narażona, jak bardzo cierpiałaś z tego powodu i jak bardzo chcesz być przy mnie - napisał piłkarz PSG. Całą sprawę postanowiła skomentować siostra dziewczyny brazylijskiego skrzydłowego, nie zostawiając na nim suchej nitki.

REKLAMA

Zobacz wideo Minister sportu i turystyki stawia na młodzież. Prezentuje program prozdrowotnych, wakacyjnych półkolonii

Siostra dziewczyny Neymara nie wytrzymała. Wymowne oświadczenie. "Wyjątkowo obraźliwe"

W mediach społecznościowych Bianci Biancardi pojawił się mocny wpis, w którym kobieta zarzuciła Neymarowi brak odpowiedzialności oraz zaangażowania w związek ze swoją siostrą. W oświadczeniu czytamy także, że 31-letni piłkarz nie potrafi poważnie podejść do zaistniałej sytuacji.

- Mogłabym wysłać to na WhatsAppie, ale ponieważ on lubi żartować w Internecie, zaczynajmy. Aby było jasne, tak długo, jak będzie się to ujawniać, będę mówić. Radzę przestać traktować poważne sytuacje śmiechem. Wiem, że trudno dostrzec ci powagę sytuacji, gdy brakuje ci odpowiedzialności, zaangażowania i troski o bliźnich" - wyznała Bianca Biancardi.

Sensacyjny transfer Neymara? Oferują mu kosmiczne pieniądze

- Otaczają cię ludzie, którzy traktują cię jak boga, oklaskując twoje wybryki. Dowodzą tego komentarze pod zdjęciem, na którym przyznałeś się do niewierności. Wielu ludzi cytuje Boga i wersety biblijne, ci 'chrześcijanie' przemawiają, ale sami nie stosują słowa bożego w swoim codziennym życiu i relacjach - dodała siostra dziewczyny zawodnika Paris-Saint Germain.

Bianca Biancardi odniosła się również do plotek nt. swojej siostry, która według wielu fanów związała się z 124-krotnym reprezentantem Brazylii wyłącznie dla pieniędzy. Oprócz tego kobieta oznajmiła, że pomiędzy Bruni a Neymarem nie została zawarta żadna "umowa" pozwalająca piłkarzowi na spotkania z innymi dziewczynami. - Dla tych, którzy myślą, że moja siostra jest w związku z nim dla zainteresowania, pieniędzy i sławy, niech zrozumieją raz na zawsze, że tak nie jest. Ona nie potrzebuje tego - stwierdziła.

Kibic przed śmiercią ma jedno życzenie. Zapisał wszystko Neymarowi

- Nigdy nie było czegoś takiego. Żadnej umowy ani porozumienia. To jest wyjątkowe obraźliwe dla kogoś, kto został bardzo dobrze wychowany, ma wsparcie i miłość, świeci dobrym przykładem dla innych. Jest kobietą sukcesu, która pracuje od 16. roku życia. Dzięki pracy ma komfortowe życie i będzie mogła jak najlepiej wychować córkę. Ona naprawdę jest w tym związku z miłości i chce, aby jej córka miała rodzinę i ojca - zakończyła - Bianca Biancardi.

W ostatnim czasie ujawniono kolejną aferę z udziałem Neymara i brazylijskiej influencerki Isis Mesquity, o której więcej pisaliśmy TUTAJ.