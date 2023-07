Rok temu siedział w bunkrze. Teraz sprawił największą sensację. "Mógłby grać w Barcelonie"

Reprezentacja Ukrainy w niedzielę sensacyjnie pokonała Francję 3:1 (2:1) w ćwierćfinale mistrzostw Europy U-21. Jednym z bohaterów niedzielnego meczu był 20-letni Heorhij Sudakow. To właśnie on zdobył dwie bramki w pierwszej połowie (32. z rzutu karnego i 44.). Świetnie spisał się też Mychajło Mudryk, który wywalczył rzut karny i zanotował kapitalną asystę.

Rok temu Heorhij Sudakow siedział w bunkrze. Teraz sprawił największą sensację

Heorhij Sudakow jako jedyny zawodnik na tym turnieju zdobył trzy gole i prowadzi wśród najskuteczniejszych. Po dwie bramki strzeliło aż dziesięciu zawodników. Sudakow błyszczy na turnieju rozgrywanym w Rumunii u Gruzji, choć jeszcze rok temu był w bardzo trudnej sytuacji. W momencie, gdy Rosja atakowała zbrojnie Ukrainę, Sudakow został zamknięty w bunkrze ze swoją żoną. Mało tego, żona była w ciąży. Na szczęście, udało im się pokonać wszystkie trudności.

- Sudakow to fantastyczna osoba, która czeka z żoną, by zostać ojcem. Realizacja jego marzeń została przerwana przez bezsensowną wojnę, która posłała go do bunkra. Mam zdjęcie jego i jego ciężarnej żony. Byli tacy szczęśliwi, a kilka dni temu przysłali mi zdjęcie właśnie z bunkra. Ilekroć patrzę na te zdjęcia, łzy napływają mi do oczu. Płaczę i modlę się za tę parę oraz wszystkich młodych zawodników i przyjaciół, którzy uszczęśliwiali mnie przez te dwa lata, kiedy tam pracowałem. Moje serce jest ściśnięte - napisał Fernando Valente, były trener rezerw Szachtara Donieck na Twitterze.

Bardzo chwalił również umiejętności piłkarskie Sudakowa.

- Sudakow to facet z niesamowitym potencjałem, mógłby nawet grać w Barcelonie lub Manchesterze City. To najbardziej utalentowany zawodnik, jakiego kiedykolwiek trenowałem, reprezentant Ukrainy, który niedawno podpisał kontrakt z Szachtarem do 2026 roku - dodał Valente.

Sudakow zaczął grać w drużynie Szachtara w sezonie 2020/2022. Wystąpił dotychczas 67 razy, zdobył 10 bramek i miał 12 asyst. Jego wartość według fachowego portalu "Transfermarkt" wynosi 11 milionów euro.

Teraz Sudakow walczyć będzie o finał mistrzostw Europy U-21. W środę (godz. 21) Ukraina w Bukareszcie zmierzy się z Hiszpanią. W drugim półfinale w Batumi Anglia zagra z Izraelem.