Szczyt chamstwa podczas meczu. Co za wstyd

Ataki werbalne czy fizyczne na arbitrów zdarzają się niezależnie od poziomu rozgrywek i kraju. W ostatnim czasie sędzia Anthony Taylor został zaatakowany przez chuliganów Romy na lotnisku w Budapeszcie, skąd wracał po finale Ligi Europy Sevilla - Roma (1:1, k. 4:1), choć najwięcej agresji widać w niższych ligach.

Młoda arbiter opowiedziała, co usłyszała ze strony kibiców. "Ściągnij spodenki"

Norweska telewizja NRK przygotowała reportaż na temat pracy arbitrów w ligach okręgowych. Jedną z bohaterek jest 17-letnia Alise Helene Kibsgaard-Morsdorf, która opowiedziała, z czym spotyka się podczas sędziowania.

- Za mną stało kilku mężczyzn około 30-40 lat. Kiedy zaczął się mecz, słyszałam, że się śmieją. Nie byłam do końca pewna, ale pomyślałam, że chodzi o mnie - mówiła Kibsgaard-Morsdorf. Dodała, że otrzymywała prośby o numer telefonu, ale ignorowała je.

- Starałam się skupić na meczu, ale komentarze stawały się coraz bardziej uciążliwe. "Ściągnij spodenki, wypnij trochę tyłek". To był dla mnie szok. To było bardzo nieprzyjemne, że ktoś stał za mną i tak na mnie patrzył - podkreślała.

Młoda arbiter podkreślała, że już wcześniej otrzymywała różne wulgarne komentarze, jak "ty pie****ona sędziowska c**o". - Jakie to jest słuchać takich słów? To jest niesamowicie obrzydliwe. Nie chcesz czegoś takiego doświadczyć. Myślisz sobie: "czy ja na pewno to słyszę?". Nie mogłam w to uwierzyć.

- Czy trzeba coś z tym zrobić? To oczywiste. Sędziowie doświadczają wielu nieprzyjemności w trakcie spotkań. Jeśli mówią tak piłkarze na boisku, to trzeba ich ukarać dyscyplinarnie - powiedziała 17-latka o sposobie walki z wyzwiskami lecącymi z i spoza boiska.

Serial "Sędzia Wróg" opisywał podobne przypadki atakowania sędziów

Podobnych komentarzy nie brakuje również w polskim futbolu. - Po meczu bramkarz gospodarzy powiedział, że życzy mi dobrego ku***a, żeby ktoś mnie porządnie wyr***ał tak jak ja ich. Zamurowało mnie - mówiła Natalia Wawrzyniak w miniserialu Sport.pl pt. "Sędzia Wróg".