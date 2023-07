Gigantyczna sensacja na Euro U-21! Cudowna asysta gwiazdy Chelsea [WIDEO]

Od 24 czerwca w Rumunii i Gruzji rozgrywanego są mistrzostwa Europy do lat 21. W turnieju wzięło udział 16 drużyn, a teraz pozostało tylko cztery, które będą rywalizować o finał zaplanowany na 8 lipca. Ten zostanie rozegrany na Adjarabet Arena w gruzińskim Batumi. W jednym z piątkowych ćwierćfinałów spotkały się reprezentacje Francji - z piłkarzami m.in. Olympique Lyon - oraz Ukrainy, dla której to czwarty udział w turnieju U-21.

Ukraina U-21 pokonała Francję i zapewniła sobie awans na igrzyska olimpijskie

Spotkanie rozpoczęło się w najlepszy możliwy sposób dla młodzieżowej reprezentacji "Trójkolorowych". W 19. minucie dwaj piłkarze wspomnianego wyżej Lyonu przeprowadzili akcję, która dała gola. Bradley Barcola asystował, a Rayan Cherki wykończył.

Jednak już 13 minut później na tablicy wyników był remis 1:1. Pierre Kalulu faulował w polu karnym Mychajło Mudryka, sędzia wskazał na jedenasty metr, a rzut karny wykorzystał Heorhij Sudakow. Na minutę przed przerwą piłkarz Chelsea popisał się absolutnie spektakularnym podaniem do Sudakowa, który minął bramkarza i skompletował dublet w tym spotkaniu.

W drugiej połowie Francuzi robili, co mogli, ale nie potrafili doprowadzić do wyrównania. Co prawda w 81. minucie Elye Wahi trafił do siatki, ale po analizie VAR został anulowany z powodu spalonego. Pięć minut później było już pozamiatane - Artem Bondarenko strzelił gola na 3:1 i wprowadził swoją reprezentację do drugiego półfinału Euro U-21 w historii oraz zapewnił udział w przyszłorocznych igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

Ostatni raz Ukraina w półfinale mistrzostw Europy do lat 21 była w 2006 roku. Wtedy ostatecznie awansowała do finału, w którym przegrała z Holandią 0:3. Teraz w półfinale zmierzy się z Hiszpanią (5 lipca). Tego samego dnia w drugim meczu półfinałowym Izrael zagra z Anglią.