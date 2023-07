Zaskakujące kulisy transferu Messiego. Cała operacja trwała trzy lata

Podczas letniego okna transferowego Leo Messiemu nie udało się spełnić marzenia powrotu do FC Barcelony, więc Argentyńczyk musiał wybrać emigracje poza Europę. W grę wchodziły Stany Zjednoczone oraz Arabia Saudyjska. 36-latek zdecydował się na przenosiny do Interu Miami. - Postanowiłem, że jeśli powrót do Barcelony się nie uda, to opuszczę Europę - mówił sam zawodnik.

REKLAMA

Zobacz wideo Żyła tajemniczo w kwestii walki ze Sławomirem Peszko: Lubię wyzwania

Właściciel Interu Miami zdradza kulisy negocjacji z Messim i szokuje. "Może zmienić MLS w drugą lub trzecią największą z lig na świecie"

Z nowym klubem Argentyńczyka kojarzony jest głównie David Beckham, ale nie posiada on nawet większościowego pakietu akcji w tym klubie. Takowy należy do Jorge Masa, amerykańskiego biznesmena. 60-latek z Florydy opowiedział o kulisach negocjacji ściągnięcia napastnika.

Messi i Busquets to dopiero początek. Inter chce sprowadzić legendy

- Spędziłem trzy lata negocjując transfer Messiego. Ostatnie półtora roku było bardzo pracowite. Widziałem, że pod koniec maja zmierzamy do końca. Beckham komunikował się z Leo tylko na tematy piłkarskie, ponieważ wówczas jeszcze trwał sezon. Nie chciałem, żeby czuł presję. Rozmawialiśmy w Barcelonie, Miami, Rosario, Doha. Całe mistrzostwa świata spędziłem w Katarze oglądając Argentynę - opowiedział Mas w rozmowie z "El Pais". Podkreślił, że umowa z Apple była bardzo ważna dla podpisania kontraktu z Messim. Firma poinformowała już o wydaniu produkcji serialu dokumentalnego o piłkarzu.

Były gracz FC Barcelony i Paris Saint Germain odrzucił lukratywną ofertę z Arabii Saudyjskiej - mógł liczyć tam na ponad 400 milionów euro rocznie - ale w Stanach Zjednoczonych również zarobi całkiem sporo. Jorge Mas potwierdził medialne doniesienia, że Messi w ramach samego kontraktu może liczyć na od 50 do 60 milionów dolarów na sezon.

Ceny biletów na debiut Messiego gwałtowanie spadają. Gigantyczna okazja dla kibiców

- Messi może zmienić MLS w drugą lub trzecią największą z lig na świecie. Myślę, że chce zaznaczyć swoją obecność i może to robić także poza piłką nożną. Kiedy przejdzie na emeryturę, będzie miał udział w klubie - podsumował amerykański biznesmen.

Wszystkie bilety na prezentację piłkarza błyskawicznie się wyprzedały, a klub pracuje już nad powiększeniem obiektu, który mieści raptem 18 tysięcy fanów. To najmniejszy stadion w MLS. Leo Messi w barwach nowego klubu zadebiutuje 21 lipca.