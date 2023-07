Messi i Busquets to dopiero początek. Inter chce sprowadzić legendy

Leo Messi zaskoczył piłkarski świat i po wygaśnięciu kontraktu z PSG związał się z Interem Miami. Tego samego pracodawcę wybrał również jego wieloletni klubowy kolega z FC Barcelony Sergio Busquets. Obaj będą prowadzeni przez byłego szkoleniowca Gerardo Martino, który podjął się pracy w zespole. Okazuje się, że hiszpańska kolonia zawodników może się jeszcze powiększyć.

Jordi Alba oraz Sergio Ramos są bliscy dołączenia do Interu Miami. Klub czekają gruntowne zmiany

Przybycie Busquetsa, ale przede wszystkim Messiego sprawia, że Inter stał się interesującym klubem dla innych piłkarzy. Wielu jest takich, którzy chcieliby dzielić szatnię z Argentyńczykiem, dlatego nie jest dziwne, że coraz więcej pogłosek pojawia się w mediach.

Hiszpański "Sport" przekazał w niedzielę, że Jordi Alba prowadzi zaawansowane rozmowy z przedstawicielami zespołu. Hiszpan niedawno zrezygnował z przedłużenia kontraktu z FC Barceloną, odrzucając gigantyczne zarobki. Obrał już jasny kierunek i chce spędzić ostatnie lata kariery w gronie swoich przyjaciół. Jego usługami były zainteresowane też m.in. Atletico Madryt, Inter, Benfica, czy Sevilla, ale 34-latek nawet nie chciał usłyszeć konkretnych ofert.

To jednak nie koniec, ponieważ hiszpańscy dziennikarze przekazują, że Inter prowadzi również negocjacje z Sergio Ramosem. 37-latek mimo tego, że chciał przedłużyć wygasający z końcem czerwca kontrakt z PSG, nie usłyszał takiej propozycji. Władze paryskiego klubu chcą zmienić sposób działania i zakończyć współpracę z pobierającymi duże wynagrodzenie wiekowymi zawodnikami. Obrońca znalazł się na szczycie listy życzeń jego byłego klubu Sevilli, a ponadto rozważał przenosiny do Arabii Saudyjskiej, jednak najbliżej jest mu aktualnie do Interu, w którym mógłby kontynuować wspólną grę z Messim.

Po 19 rozegranych meczach Konferencji Wschodniej MLS Inter Miami zajmuje ostatnie miejsce w tabeli z dorobkiem 16 punktów. Dziennikarze "Sportu" nie mają wątpliwości, że nowe transfery spowodują gruntowne zmiany w klubie. "Inter będzie musiał zmienić dynamikę gry, ponieważ żaden z tych piłkarzy nie jest przyzwyczajony do tak negatywnych sytuacji" - napisano.