FIFA planuje wielką rewolucję w przepisach piłki nożnej. Całkiem nowa zasada o spalonym

Arsene Wenger jest szefem do spraw rozwoju piłki nożnej na świecie. Legendarny trener Arsenalu i jego doradcy planują rewolucję, by upłynnić grę i sprawić ją znacznie bardziej atrakcyjną. Wymyślili kontrowersyjny pomysł, który dotyczy zmiany spalonych, jakie znamy. Efektem ma być znacznie większa liczba goli.

Więcej goli, mniej spalonych. Pomysł FIFA na rewolucję w piłce nożnej

"Mundo Deportivo" informuje, że prace nad nowym spalonym już trwają. "Najpierw zostanie on przetestowany w rozgrywkach niższej kategorii" - czytamy. Arsene Wenger jest wielkim przeciwnikiem spalonych wykrywanych przez milimetrowe przekroczenie linii obrony i to właśnie ma zostać zmienione.

Nowy spalony ma być odgwizdywany przez sędziów jedynie w sytuacji, kiedy zawodnik atakujący całym ciałem będzie za defensorem wyznaczającym linię. Testy pomysłu FIFA mają rozpocząć się jeszcze w tym roku w rozgrywkach do lat 21 mężczyzn i do lat 19 kobiet w Szwecji. Później rewolucyjny spalony ma zostać przeniesiony do Holandii i do Włoch.

"Gdyby próby zakończyły się sukcesem, pełna implantacja wywołałaby falę uderzeniową w całej grze" - komentuje pomysł "The Sun". Zdaniem brytyjskich dziennikarzy nowy spalony premiowałby szybkich napastników i to oni zyskaliby najwięcej na zmianie. Rewolucja miałby sprawić również, że mecze będą szybsze i ciekawsze, a kibice zobaczą znacznie więcej goli. Ma to również wyeliminować większość kontrowersji związanych ze spalonymi i ułatwić pracę sędziom i arbitrom VAR.

To nie pierwsza zmiana spalonego w ostatnich latach. W zeszłym roku wprowadzono półautomatycznie wykrywanie pozycji spalonej i to również był jeden z pomysłów Arsene'a Wengera. System ten sprawdził się na mistrzostwach świata w Katarze.