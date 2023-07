Nie uwierzysz, z kim spotyka się reprezentant Polski. Za granicą podbija show biznes

Nicola Zalewski ma za sobą całkiem udany sezon w barwach AS Romy. Pomocnik reprezentacji Polski wystąpił w 33 spotkaniach Serie A, w których strzelił dwie bramki i zanotował dwie asysty. 21-latek z pewnością chciałby jednak zapomnieć o ostatnim spotkaniu, w którym brał udział. Był to pamiętny mecz reprezentacji w eliminacjach do EURO 2024, w którym zawodnicy Fernando Santosa przegrali 2:3 z Mołdawią.

Zalewski świętował urodziny partnerki. Zdobył się na szczere wyznanie

Zalewski po blamażu kadry pojechał na wakacje, gdzie spędzał czas z partnerką Nicol Luzardi. W trakcie urlopu w mediach społecznościowych zawodnika pojawiło się nagranie, które pokazuje, że pomocnik dobrze się bawi u boku dziewczyny.

Teraz 21-latek ponownie zamieścił zdjęcie z partnerką, tym razem w relacji na Instagramie. Widać na nim, jak piłkarz nie szczędzi Luzardi czułości podczas świętowania jej 24. urodzin. Przy okazji zdecydował się na szczere wyznanie. "Wszystkiego najlepszego kochanie, tak bardzo cię kocham" - napisał.

Nicola Zalewski wyznaje partnerce miłość Nicola Zalewski/Instagram (screen)

Partnerka piłkarza jest tancerką, która często uświetnia występy znanych włoskich artystów. Występuje także w tanecznym show w największej włoskiej telewizji Rai 1 i Rai 2. Oprócz tańca pasją Luzardi są modeling i sporty ekstremalne. 24-latka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, a na Instagramie ma 123 tysiące obserwujących. Na umieszczanych zdjęciach często pozuje z Zalewskim, ale również z psem Neo.

Zalewski jest wychowankiem AS Romy, a do seniorskiej drużyny trafił 1 lipca 2021 roku. Od tego momentu wystąpił w barwach zespołu łącznie w 73 spotkaniach, w których strzelił dwie bramki i zanotował cztery asysty. Nie tak dawno włoskie media informowały, że 21-latek może przejść za 20 mln euro do jednego z zespołów Premier League. Okazało się, że w oczach trenera Jose Mourinho jest on "nie na sprzedaż", co oznacza, że w kolejnym sezonie również będzie występował na boiskach Serie A.

Zalewski niedawno wrócił do indywidualnych treningów. Choć terminarz na kolejny sezon włoskiej ligi nie jest jeszcze znany, wiadomo kiedy Roma powróci do gry. Klub Polaka 26 lipca rozegra spotkanie towarzyskie z Tottenhamem.