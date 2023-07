Motor Lublin przebija granicę absurdu. Tak pozbyli się Goncalo Feio

Goncalo Feio jest uznawany za duży talent trenerski. Problem w tym, że często traci kontrolę nad swoimi emocjami, o czym przekonaliśmy się kilka miesięcy temu. Portugalczyk najpierw zaczął obrażać rzeczniczkę prasową Paulinę Maciążek, a następnie miał uderzyć prezesa Pawła Tomczyka. Podobno rzucił go pojemnikiem na dokumenty prosto w skroń.

Wielkie zamieszanie w Motorze Lublin

- Moje zachowanie było naganne. Pozwoliłem, aby złe emocje przysłoniły to, co powinno być najważniejsze, czyli szacunek do drugiego człowieka. Przepraszam. Podkreślam, że potępiam wszelką formę przemocy. Żaden człowiek nie jest uprawniony do agresji wobec innych - tłumaczył się Feio.

Konsekwencje? Ku zaskoczeniu opinii publicznej Zbigniew Jakubas, właściciel Motoru Lublin, trzymał stronę Feio. Maciążek przestała być rzeczniczką, prezes został zawieszony na trzy miesiące, a agresywny trener pracował do końca sezonu. Motor zajął - po barażach - zapewnił sobie awans do 1 ligi. Podopieczni Goncalo Feio potrzebowali do tego dogrywki w starciu z Kotwicą Kołobrzeg oraz rzutów karnych ze Stomilem Olsztyn.

30 czerwca jego kontrakt wygasał i nie został przedłużony. Doszło do strajku zawodników, którzy odmówili wyjścia na sparing w geście solidarności z trenerem. Teraz lnteria Sport ujawnia szczegóły rozstania.

Interia Sport: Feio poinformowany... mailem

"Wypływają kolejne szczegóły tej sytuacji. Okazuje się, że trener został o tym poinformowany mailem, który został wysłany przez jedną członkiń rady nadzorczej Motoru...o godz. 23:30. Być może władze klubu bały się bezpośredniego ataku kuwetą ze strony Feio jak to było w przypadku byłego prezesa Pawła Tomczyka. Przecież w przeszłości dał wielokrotnie powody, by wątpić w jego zrównoważenie emocjonalne" - czytamy na stronach Interii.