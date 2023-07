Media: Polski talent znalazł się na celowniku giganta

Reprezentacja Polski do lat 17 świetne spisała się na tegorocznych mistrzostwach Europy. Piłkarze Marcina Włodarskiego doszli aż do półfinału, gdzie musieli jednak uznać wyższość późniejszych triumfatorów turnieju Niemców. Dla wielu polskich zawodników ME były okazją, aby pokazać się szerszej publiczności i zainteresować swoją osobą przedstawicieli europejskich klubów.

Mateusz Skoczylas otrzymał ofertę od Sportingu Lizbona. Zainteresowany nim jest również Milan

Niedługo po zakończeniu wydarzenia media zaczęły huczeć o ogromnym zainteresowaniu, jakie wzbudził piłkarz Śląska Wrocław Karol Borys. Dziennikarz Marcin Torz przekazał, że ofertę złożył mu m.in. AC Milan. Piłkarz ma jednak jeszcze rok kontraktu, dlatego wątpliwe, aby opuścił teraz polski zespół.

Tomasz Włodarczyk podał w sobotę rano, że kolejny uczestnik młodzieżowego Euro jest na celowniku europejskich potęg. Sporting Lizbona miał już nawet złożyć ofertę za 16-letniego napastnika Zagłębia Lubin Mateusza Skoczylasa. Jego oferta 250 tys. euro została jednak odrzucona. "To zdecydowanie za niska kwota. Klub ma na niego plan. Waldemar Fornalik monitoruje zawodnika" - napisał na Twitterze.

Dziennikarz dodał, że chętnych na zakontraktowanie Skoczylasa jest znacznie więcej. Jego obecną sytuację śledzi również niedoszły pracodawca Borysa AC Milan.

Zawodnik Zagłębia Lubin cały czas czeka na debiut w pierwszym zespole. W tym sezonie rozegrał 11 meczów w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów, w których strzelił pięć goli. Nieco mniej, bo trzy trafienia odnotował podczas niedawno zakończonego Euro.