Papszun nie mówi nie. Mruga okiem do prezesów ekstraklasowych klubów. A oni to widzą

Siedem lat - tyle czasu pracował Marek Papszun w Rakowie Częstochowa. Zaczynał od drugiej ligi, a zakończył na mistrzostwie Polski, dwóch krajowych pucharach i dwóch Superpucharach. Ostatecznie Papszun rozstał się z Rakowem po zakończeniu minionego sezonu, a jego miejsce zajął Dawid Szwarga, czyli dotychczasowy asystent. - Nasz wynik sportowy odbił się głośnym echem na zewnątrz i zdawałem sobie sprawę, że jakieś zainteresowanie moją osobą będzie, ale tak naprawdę od zainteresowania do finalizacji rozmów jest daleka droga - komentował Papszun przed końcem sezonu.

Papszun może pracować w ekstraklasie. "Nie wykluczam"

Papszun rozmawiał z portalem meczyki.pl przed startem nowego sezonu. Były trener Rakowa przyznał, że nie zamyka się na możliwość pracy w ekstraklasie, jeśli ostatecznie nie trafiłby do zagranicznego klubu. - Nie wykluczam pracy w ekstraklasie, na nic się nie zamykam. Można deklarować się na konkretny kierunek, a nie wiesz, co się wydarzy, bo może być różnie. Wiemy, jakie były sytuacje w zespołach ostatnich mistrzów Polski. Maciej Skorża nagle odszedł z Lecha Poznań, ja rozstałem się z Rakowem Częstochowa po mistrzowskim sezonie - powiedział.

Papszun dodatkowo zdradził, że uczy się języka angielskiego. - Dużo się dzieje. Sporo domowych spraw, ale też patrzę cały czas, żeby przygotowywać się na ewentualną pracę. Jest to też czas, który wykorzystuję w tym kierunku. Rodzina, różne zaległości, spotkania, dziennikarze, to jest mój ostatni okres - dodał szkoleniowiec. Wcześniej Papszun opowiadał, że nie chciałby, by jego przerwa od pracy trwała dłużej niż rok. - Nie ma żadnego deadline'u. Jeśli nie latem, to może jesienią albo w rundzie wiosennej? - mówił na początku czerwca.

Papszun obecnie współpracuje z grecką agencją menadżerską. Dawniej był łączony z objęciem Legii Warszawa, a całkiem niedawno pojawiały się wieści, ze Cracovia zaoferowała mu zarobki na poziomie 500 tys. złotych miesięcznie. W kontekście zagranicznym Papszuna przymierzano do Dynama Kijów czy Maccabi Hajfa.