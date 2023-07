Sąsiedzi mają dosyć Ronaldo. Narzekaja na budowę jego domu. "Piramida" uprzykrza im życie

Cristiano Ronaldo wraz z partnerką są właścicielami wielu nieruchomości na całym świecie. Obecnie mieszkają w Arabii Saudyjskiej, ale zawodnik sam przekonywał, że po karierze chciałby wrócić do Portugalli. Z tego powodu buduje dom w Cascais w okolicy Quinta da Marinha w zachodniej części kraju i to tam planuje osiąść z rodziną. Willa w najdroższej urbanizacji w Portugalii kosztuje fortunę, ale przynosi też wiele problemów.

Cristiano Ronaldo to wielki problem dla sąsiadów. "Jesteśmy zmęczeni"

Budowa ekskluzywnej willi Ronaldo trwa już od trzech lat i miała zakończyć się w lipcu 2023 roku. Portugalski "Look" dotarł do informacji, że ekipa budowlana ciągle napotyka kłopoty, a sam 38-latek jest wściekły na rosnące koszty. Pierwotnie budowa domu miała kosztować 21 milionów euro, a prawdopodobnie wzrośnie nawet do 25 milionów.

Wściekli są również sąsiedzi i właściciele znajdującego się blisko hotelu. Wiedzą, że realizacja celu Ronaldo jest jeszcze daleka, a bezustannie przysparza wszystkim problemów. "To jeszcze co najmniej rok pracy. Jesteśmy już tym zmęczeni. Dom jest tak duży, że wygląda jak szpital. Nasze ulice są ciągle zablokowane, a ogród mam pełny kurzu. Wszystko przez "piramidę faraona" Ronaldo" - mówi jeden z sąsiadów Portugalczyka.

Mieszkańców prestiżowej okolicy denerwuje również brak prywatności, jaki przynosi im budowa domu 38-latka. W Quinta da Marinha wciąż kręcą się fotoreporterzy i twórcy internetowi. Dochodzi do kuriozalnych sytuacji z ich powodu. Znany brazylijski Youtuber wkradł się nawet na teren działki i pokazał posiadłość od środka, a wideo z zajścia umieścił w internecie.

Ponadto blisko nowego domu Ronaldo i Rodriguez znajduje się hotel, który posiada pole golfowe. Piłkarz za wszelką cenę chciał odkupić ten teren, ale spotkał się z odmową. Ta miała go niesamowicie zdenerwować i popsuć relację z władzami prestiżowego obiektu.

Nie wiadomo, kiedy faktycznie willa Portugalczyka zostanie skończona. Pewne jest jednak, że jeszcze przed wprowadzeniem się do niej, Ronaldo ma zatargi z sąsiadami, problemy z ciekawskimi i mediami, a także ból głowy w związku z rosnącymi kosztami.