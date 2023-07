Kolejny skalp Saudyjczyków. To legenda angielskiej piłki. Kreskówkowe ogłoszenie

Arabia Saudyjska coraz śmielej rozpycha się w świecie piłki nożnej. W styczniu Al-Nassr zakontraktowało Cristiano Ronaldo, a kilka tygodni temu na Bliski Wschód wyjechali Karim Benzema, N'Golo Kante czy Ruben Neves, w przypadku którego pobito nawet rekord transferowy ligi - 55 mln euro. To jednak nie koniec ofensywy szejków. Teraz sięgają po trenerów.

REKLAMA

Zobacz wideo Marciniak sędziował w IV lidze. "Bałem się, że swoją osobowością zabije ten mecz"

Steven Gerrard przeszedł do Arabii Saudyjskiej. Anglik został nowym trenerem Al-Ettifaq

Już w połowie czerwca media informowały, że Steven Gerrard zostanie trenerem saudyjskiego Al-Ettifaq - siódmej drużyny minionego sezonu. Wówczas Anglik przebywał w Arabii i załatwiał ostatnie sprawy przed podpisaniem umowy. W piątek 30 czerwca z klubu nadeszło oficjalne potwierdzenie tych spekulacji.

UEFA mięknie ws. Rosji. Wymowny gest. Pierwszy raz od wybuchu wojny

Al-Ettifaq poinformował za pośrednictwem Twittera o zakontraktowaniu Gerrarda. 43-latek będzie zasiadał na ławce saudyjskiej drużyny aż do 2025 roku. Co więcej, Saudyjczycy wybrali dość oryginalny sposób prezentacji nowego szkoleniowca, stosując motyw kreskówki. Zamieścili jego dość karykaturalny portret na tle herbu Al-Ettifaq, dodając czerwone akcenty, co z pewnością miało nawiązać do barw Liverpoolu. To właśnie w tej drużynie Gerrard zaliczył największą ilość występów jako zawodnik, bo aż 710, zdobywając 186 bramek i 155 asyst. Niedawno również w niecodzienny sposób ligowy rywal Al-Ettifaq zaprezentował na stanowisku trenera Czesława Michniewicza.

Gerrard karierę trenera rozpoczynał właśnie w młodzieżowych zespołach klubu z Anfield Road. W czerwcu 2018 roku objął natomiast Rangersów, których doprowadził do mistrzostwa Szkocji. Z kolei trzy lata później zasiadł na ławce trenerskiej Aston Villi. Poprowadził ją w 40 meczach, zdobywając średnio 1,18 pkt na mecz. W związku ze słabymi wynikami stracił posadę szkoleniowca w październiku 2022 roku.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Znany hiszpański dziennik wskazał 100 najlepszych piłkarzy w sezonie. Który Lewandowski?

Al-Ettifaq zbroi się przed sezonem. Nie tylko Gerrard

Pozyskanie Gerrarda to nie jedyny wielki transfer, który tego lata planuje Al-Ettifaq. Media donoszą, że saudyjski klub chce ściągnąć też Sadio Mane z Bayernu Monachium. Senegalczyk trafił na Allianz Arena latem 2022 roku, ale nie odnalazł się w nowym zespole. Zagrał w 38 meczach, strzelając zaledwie 12 goli. Co ciekawe, to właśnie Gerrard ostrzegał Mane przed opuszczeniem Liverpoolu zeszłego lata. - Transfer Mane robi sporo hałasu, ale dlaczego on miałby opuszczać Liverpool? Przecież wiadomo, że to konkurencyjny zespół i ma w nim ugruntowaną pozycję - mówił szkoleniowiec. Niewykluczone, że w kolejnym miesiącach obaj panowie będą mieli okazję spotkać się w jednym klubie.