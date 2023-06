UEFA mięknie ws. Rosji. Wymowny gest. Pierwszy raz od wybuchu wojny

Kiedy 24 lutego ubiegłego roku w Ukrainie wybuchła wojna, sportowcy z Rosji i Białorusi zostali wykluczeni z wielu rozgrywek sportowych. Sankcje nałożone przez większość federacji trwają do dziś. Dotknęły one także sędziego piłkarskiego Siergieja Karasiewa, który nie mógł pojechać na mistrzostwa świata w Katarze. Podobnie jak reprezentacja Rosji. Zostali oni zawieszeni przez UEFA.

UEFA znosi sankcje? Sędzia zaproszony na spotkanie

Według informacji sport-express.ru, potwierdzonych przez Rosyjski Związek Piłki Nożnej (RFU), Siergiej Karasiew został zaproszony przez UEFA na najbliższe spotkanie sędziowskie, które odbędzie się we wrześniu. To pierwszy taki przypadek od wybuchu wojny.

Zaproszenie Rosjanina na zjazd oznacza, że w przyszłym sezonie może on wrócić do sędziowania spotkań międzynarodowych. W spotkaniu wezmą bowiem udział arbitrzy, którzy są przymierzani do pracy w europejskich rozgrywkach od jesieni. Byłby to powrót do tego typu pracy Karasiewa po półtorarocznej przerwie.

W ubiegłym sezonie Karasiew gwizdał tylko w Rosji. Poprowadził 18 spotkań Premier Ligi i cztery Pucharu Rosji. Z kolei jednym z ostatnich oficjalnych spotkań międzynarodowych z udziałem Rosjanina był mecz Ligi Mistrzów między Napoli a FC Barceloną w lutym 2022 roku. Wówczas piłkarze zapozowali do zdjęcia z napisem "Stop War", a sędziowie stanęli kilka metrów dalej, co wywołało kontrowersje. Było to dokładnie 24 lutego 2022 roku - kilkanaście godzin po wybuchu wojny.