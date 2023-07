Bezrobotne gwiazdy. Ci piłkarze są do wzięcia za darmo. Okazja

Po zakończeniu zmagań w najważniejszych piłkarskich ligach przyszedł czas na rozkręcające się szaleństwo transferowe. W ostatnich dniach wielu znanych zawodników kuszą pieniądze z Arabii Saudyjskiej, ale nie brakuje też takich, którzy od 1 lipca będą bez klubu i ciągle nie wiadomo gdzie ostatecznie zagrają w kolejnych rozgrywkach.

Powody nieprzedłużania umowy przez piłkarzy są bardzo różne. Czasem jest to chęć odejścia z klubu, innym razem brak porozumienia między dwiema stronami w kwestii przedłużenia umowy, a jeszcze w innych przypadkach to klub po prostu postanawia nie prolongować kontraktu z danym zawodnikiem. Już od soboty na rynku wolnych agentów pojawi się kilka naprawdę głośnych nazwisk.

Marco Asensio czy Angel Di Maria za kilka godzin oficjalnie bez klubu

Z najbardziej znanych nazwisk, które od 1 lipca będą bez klubu można wymienić Marco Asensio. Hiszpan nie przyjął oferty Realu Madryt i chociaż wiele mówiło się o tym, że ma trafić do PSG, to paryżanie ciągle tego oficjalnie nie ogłosili. Z kolei z Juventusem zaledwie po roku gry rozstał się Angel Di Maria. Argentyński skrzydłowy nie przedłużył umowy z turyńskim klubem i po 13 latach może wrócić do Benfiki, którą opuścił w 2010 roku.

Inaczej wyglądają sytuacje, takich piłkarzy, jak Sergio Ramos i Roberto Firmino. Żaden z nich nie otrzymał oferty przedłużenia umowy od swoich klubów - odpowiednio PSG i Liverpoolu - i pozostaje pytanie, czy trafią jeszcze do któregoś z czołowych klubów, czy czekać ich będzie odejście z najwyższego poziomu na rzecz lepszych zarobków na Półwyspie Arabskim.

Znani piłkarze, których umowy wygasają 30 czerwca:

Marco Asensio (z Realem Madryt),

Serio Ramos (z PSG),

David de Gea (z Manchesterem United),

Roberto Firmino (z Liverpoolem),

Angel Di Maria (z Juventusem),

Milan Skriniar (z Interem Mediolan),

Stefan de Vrij (z Interem Mediolan),

Lucas Moura (z Tottenhamem),

Wilfried Zaha (z Crystal Palace),

Marcus Thuram (z Borussią Monchengladbach).

W ostatnich latach podpisywanie wolnych zawodników jest bardzo popularne wśród największych klubów w Europie. W taki sposób ostatnio FC Barcelona pozyskała Ilkaya Gundogana, Real Madryt tak zakontraktował Davida Alabę i Antonio Rudigera, z kolei identycznie PSG pozyskiwało wspomnianego Sergio Ramosa i Leo Messiego latem 2021 roku. Teraz sam Argentyńczyk na takiej zasadzie trafił do Interu Miami.