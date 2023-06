FIFA robi rewolucję. Chodzi o VAR. Będzie show jak w USA

Wcześniej FIFA sprawdzała już to rozwiązanie na klubowych mistrzostwach świata oraz mundialu do lat 20. Teraz ta metoda zostanie wypróbowana na kobiecym turnieju. To kolejny, wyższy etap testów, bo chodzi o najważniejsze żeńskie rozgrywki międzynarodowe.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak kibice w niższych ligach grożą sędziom. "Widzisz tych karków?"

FIFA testuje. Sędziowie będą na podsłuchu?

Z czego wynikają próby potencjalnej zmiany zachowania arbitrów? Nie wszędzie system VAR przyjął się tak dobrze, jak choćby w Polsce. W lidze angielskiej regularnie dochodzi do kontrowersji sędziowskich, które VAR miał pomóc wyjaśnić. Szwedzi nigdy nie zdecydowali się na wprowadzenie wideoweryfikacji, a niechętne jej są tam zarówno kluby jak i kibice. FIFA rozważa wprowadzenie rozwiązań, które zapewnią większą transparentność.

Architekt sukcesu Napoli idzie do największego wroga. Zielone światło

Testowana jest więc metoda, w której sędziowie tłumaczą podejmowane decyzje kibicom. Nie wszystkie oczywiście, ale właśnie te kluczowe, do których potrzebny jest system VAR. Jeżeli sędzia zostanie wezwany do analizowania sytuacji dotyczącej potencjalnej czerwonej kartki, karnego, spalonego przy bramce i zmieni decyzję, to kibice - na stadionie i w telewizji - usłyszą wytłumaczenie arbitra. Dotychczasowe testy FIFA uznała za udane. Pierwszym sędzią, który wyjaśnił swoją decyzję kibicom był Ning Ma na klubowych mistrzostwach świata, które odbyły się w lutym. Kolejne próby zostaną przeprowadzone na kobiecych mistrzostwach świata, które zaczynają się 20 lipca.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Zaskakujący cel Polonii. Chcą do Ekstraklasy. "W najsilniejszej I lidze w historii"

Jest to rozwiązanie rewolucyjne w piłce nożnej, ale wcześniej już wykorzystywane przede wszystkim w sporcie amerykańskim, gdzie sędziowie tłumaczą decyzje między innymi w futbolu amerykańskim, hokeju i baseballu. To właśnie do doświadczeń Amerykanów odwoływał się szef komitetu sędziowskiego FIFA Pierlugi Collina w lutym. - W innych sportach już próbowano tej metody, choćby w amerykańskiej NFL, która robi to od dość dawna. Wygląda na to, że sędziowie czują się z tym komfortowo - mówił. Arbitrzy w NFL tłumaczą swoje decyzje od 1975 roku.

Wygląda więc na to, że w niedalekiej przyszłości podobny system może być stosowany przez sędziów piłkarskich w ligach i rozgrywkach międzynarodowych korzystających z VAR. Być może za jego pomocą FIFA przekona do VAR tych, którzy do tej pory nie dali się namówić na wprowadzenie tego rozwiązania.