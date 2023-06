To poszło na żywo w telewizji. "Moi rodzice płaczą, a przyjaciele nie dowierzają" [WIDEO]

Andrea Sanchez to znana hiszpańska piłkarka, która występuje na pozycji pomocnika w Mexico America. W przeszłości była związana między innymi z FC Barceloną, Atletico Madryt czy Levante. Rozegrała również dwanaście występów w reprezentacji swojego kraju, w trakcie których zdobyła jedną bramkę.

Oświadczyła się swojej wieloletniej partnerce w programie telewizyjnym

Jednak to nie o jej poczynaniach boiskowych zrobiło się w ostatnim czasie głośno, a o sytuacji, która miała miejsce w hiszpańskiej telewizji. Piłkarka postanowiła oświadczyć się swojej wieloletniej partnerce Carli Puig w programie na żywo. Filmik z tak ważnej chwili, 26-latka opublikowała na swoim Instagramie.

Na filmiku widzimy Sanchez i jej partnerkę siedzące na kanapie. Nie były one same w miejscu nagrania. W jednej stop-klatce możemy zauważyć zaproszonych gości. Zawodniczka Mexico America w telewizji opowiadała o swojej karierze piłkarskiej. W pewnym momencie wstała, odwróciła się do siedzącego obok niej partnera i uklękła. "Wyjdziesz za mnie?" - to pytanie zadała swojej dziewczynie Carli Puig, która była w wielkim szoku.

Puig była wyraźnie zestresowana i zaskoczona całą sytuacją. Zanim udzieliła odpowiedzi na zadane pytanie, to najpierw uszczypnęła się, a następnie rozglądała się, czy to nie jest jakaś ukryta kamera.

Kiedy w końcu doszło do niej to, co się stało, powiedziała "tak" i dodała: "To żart. Moi rodzice płaczą ze wzruszenia, a przyjaciele nie dowierzają". Na koniec kobiety pocałowały się i wpadły sobie w objęcia. Było naprawdę czuło. Widać, że kobiety czują się dobrze we własnym towarzystwie.

Andrea Sanchez ujawniła również, że odkąd się poznały, całe dnie spędzała ze swoją partnerką. - Pięć miesięcy po tym, jak się poznaliśmy, spędzaliśmy razem 24 godziny na dobę, zamknięci w 50-metrowym mieszkaniu. Pamiętam, jak jej powiedziałam: "Albo wynosimy się z mieszkania i już nigdy więcej się nie zobaczymy, albo pobierzemy się" - dodała piłkarka.

Para zdecydowała się na tę drugą opcję i sakramentalne "tak" powiedzą sobie przed ołtarzem w rodzinnej Katalonii.